«Хозяин хотел поднять стоимость аренды, но пошел на попятную» 13.04.2023, 18:07

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Белорусы — о съемном жилье в Польше.

Некоторые белорусы по разным причинам уезжают с родины в другие страны, там им приходится арендовать жилье. «Зеркало» попросило соотечественников, которые переехали в Польшу, показать квартиры, в которых они живут, а также рассказать, трудно ли им было снять жилые метры, сколько за них платят, какие там условия.

Два года назад Елена (имена героев материала изменены) с несовершеннолетней дочерью переехала жить в Белосток. Женщина говорит, что тогда проблем с поиском и арендой жилья не было вообще. Она несколько дней выбирала квартиру, одна ей очень понравилась, ее удалось снять после первого звонка арендодателю.

— Это двушка на последнем этаже пятиэтажки, дом находится в новом районе города, отсюда до центра около получаса ходьбы. Была изюминка, которая меня привлекла — прямо из квартиры есть выход на крышу, где расположена огромная терраса со столиком и стульями. Летом это место, где можно прекрасно проводить время, — рассказала о квартире Елена.

Кроме договора аренды женщина подписала еще нотариально заверенный акт о том, что в случае неоплаты помещения она обязуется его покинуть. Этим документом подстраховался арендодатель, так как в Польше нельзя выселить из квартиры несовершеннолетнего жильца, даже если квартиросъемщик не платит.

Двушка, которую снимает в Белостоке Елена. Фото предоставлено читателем

Из квартиры есть выход на крышу, где расположена терраса. Фото предоставлено читателем

— Каждый год мы переподписываем договор найма, к сожалению, стоимость аренды возрастает. Сейчас за съем жилья я плачу 1300 злотых (899 рублей или 278 евро. — Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка Беларуси на 13 апреля) плюс 400 злотых (276 рублей или 85 евро) коммунальные услуги. За воду и электричество я вношу суммы авансом, каждые полгода хозяин производит перерасчет по реальному расходу. Доплата за шесть месяцев составляет где-то 400−500 злотых (277−346 рублей).

Елена говорит, что оплата квартиры — это самая большая статья расходов семьи. Тем не менее за свой заработок и пособие на ребенка они могут позволить себе жить в Белостоке.

— За два года хозяин приходил в квартиру два раза, это было по моей просьбе. Никаких проверок состояния помещения и другого контроля за нами нет.

В середине октября прошлого года Андрей вместе с супругой переехали из Беларуси на север Польши, в город Ольштын. Там они сняли евродвушку в районе, который считается окраиной. Однако до центра города можно дойти пешком за 15 минут. Мужчина отмечает, что искали жилье недолго — пару недель. Но переговоры о найме вела фирма, которая помогала им трудоустроиться врачами и переехать в Польшу. Договор аренды белорусы и хозяин жилья заверяли у нотариуса.

— Дом молодой, был построен в 2020 году. Там все новое, мы были самые первые, кто снял эту квартиру. Рядом находится парковка, где могут оставлять транспорт только жильцы дома.

В квартире была мебель и техника: кухонный гарнитур, электроплита, холодильник, посудомойка, стиральная машина, двуспальная кровать, два шкафа-купе, большой раскладной диван, аудиосистема и старенький телевизор. Для своего удобства квартиранты докупили только компьютерный стол.

В месяц за квартиру семья платит примерно 2500 злотых (1729 рублей или 535 евро), из которых 1850 злотых (1279 рублей или 396 евро) — стоимость аренды, остальное — коммунальные услуги. Отдельно оплачивается интернет.

— Пока мы оба работаем как помощники врача. Заработка хватает на оплату хорошей квартиры, бензина для авто и продукты. Но мы не голодаем и ни в чем себе в еде не отказываем. Но на черный день отложить не получается. Например, у меня была проблема с зубами, пришлось лезть в заначку.

Илона с семьей переехала жить в Познань месяц назад. Они арендовали двухкомнатную квартиру на окраине города, примерно «как микрорайон Каменная Горка в Минске». Жилье искали недолго, позвонили по объявлению и сразу попали на хозяина.

— Польского языка мы не знаем, кое-как договорились о встрече на смеси русского, польского, английского и белорусского. Но сдавать жилье нам не хотели, долго шли переговоры. Хозяин расспрашивал, кем и где мы работаем, просил показать сайты компаний. Нам помог знакомый, он предоставил свой адрес как альтернативный в случае выселения.

Белоруска рассказала, что мебель в квартире есть, правда, она «так себе». Имеется техника — духовка, микроволновая печь, вытяжка, стиральная машина, холодильник, пылесос.

За аренду квартиры семья платит 1900 злотых (1314 рублей или 407 евро) и 700 злотых (484 рубля или 149 евро) за коммунальные услуги. Один раз в два месяца надо платить за электричество (белорусы его пока не оплачивали). Перед заселением они оплатили возвратный депозит — 4000 злотых (2766 рублей или 857 евро).

Степан и Алена переехали в Краков в марте прошлого года. Найти жилье в аренду было тогда сложно — из Украины с каждым днем приезжало все больше беженцев. Белорус буквально дежурил на сайтах, через которые квартиры сдавались в аренду, и не мог «словить» нужный вариант.

— Например, объявление висит час, а там уже очередь из 10−15 человек, чтобы ее снять, — вспоминает Степан.

Удалось арендовать квартиру через три недели поисков — семья, которая жила в частном доме, искала квартирантов на последний, третий этаж. Он состоял из трех комнат, ванной, кухни, кладовки и большого балкона. Сам дом находится в спальном районе города.

— Квартира очень простая. Есть мебель, но она довольно убитая, расшатанная. Кухня крошечная, расположена на коридоре, в ней есть холодильник, плита с двумя конфорками, электрочайник.

Степан говорит, что зимой им иногда было холодно — в доме проблемы с тепловым насосом. Тем не менее жить там им нравится, привыкли к этому месту. К тому же есть плюсы: во дворе дома имеется место для приготовления барбекю, иногда в гости к квартирантам приходит хозяйский кот, также можно поиграть с собакой. Белорусам это очень нравится. Да и с хозяевами сложились хорошие отношения.

— Все это время за месяц мы платим 2650 злотых (1832 рубля или 576 евро), сюда входит 800 злотых (553 рубля или 171 евро) коммуналки. Сейчас таких цен за такой метраж уже не найти — все подорожало. Пару месяцев назад хозяин хотел поднять нам стоимость аренды, но я сказал, что для нас дорого, мол, будем искать другую квартиру, поменьше. Тогда он пошел на попятную и поднимать цену не стал, сказал, что не хочет, чтобы мы уезжали, потому что мы самые лучшие и беспроблемные квартиранты, которые у него были.

В ноябре прошлого года Марина с мужем переехали жить в Варшаву. Квартиру в аренду пара искала на разных сайтах и в Facebook, но самым действенным оказался профильный чат-бот в Telegram. От начала поисков до момента заключения договора прошло примерно 10 дней.

— Нашли очень хорошее жилье — евродвушка, находится в новом охраняемом комплексе. Чтобы добраться до центра города, достаточно сесть на автобус, через 30 минут ты уже на месте. До нас в квартире жили ее хозяева.

Марина говорит, что на аренду жилья претендовали четыре кандидата, среди которых — белорусы и украинцы. Супруги очень боялись, что с ними не захотят иметь дела, потому что у них есть собака. Пара понравилась владельцам, но, конечно, сыграло роль, что Марина с мужем достаточно платежеспособны.

— В квартире есть все необходимое: стиральная и посудомоечная машины, духовка, плита, холодильник, мебель. Есть и ogródek (небольшой огород. — Прим. ред.), мы очень мечтали о нем. Хозяева отзывчивые — купили для нас новый матрац, предоставили микроволновку, а когда с электрикой возникли проблемы, то вызвали мастера за свой счет.

За жилье супруги платят 3900 злотых (2700 рублей или 837 евро), еще 450 злотых (311 рублей или 94 евро) уходит на коммунальные расходы и интернет.

— Я не считаю, что это дорого. Сейчас достаточно сложно найти квартиру с хорошим ремонтом за адекватные деньги. С хозяевами составили договор на год, в нем все очень детально прописано. Оплата привязана к местной валюте и поднимать ее никто не будет до окончания договора.

Ирина рассказала, что ее 22-летняя дочь Татьяна учится в польском вузе и с марта этого года арендует в Варшаве квартиру-студию площадью 27 м2. Добраться из дома до центра можно за 10 минут на общественном транспорте.

— Она нашла жилье очень быстро, где-то в течение недели. Хотя наплыв беженцев из Украины есть и сейчас, — рассказала женщина. — Хозяева хорошие, они были очень рады белорусской девушке. Дом этот обычный, типа нашей хрущевки, но очень аккуратный. Аренда с коммуналкой обходится примерно в 1181 рубль в пересчете.

Для всех жильцов дома на каждом этаже есть пылесосы, метелки. В подвальном помещении установлены стиральные и сушильные машины, пользоваться ими можно бесплатно. Когда становится тепло, то для жильцов открывают сад, там можно полежать на газоне или посидеть за столиком.

В самой квартире есть вся необходимая кухонная техника, мебель. Также хозяева докупили некоторые вещи по просьбе квартирантки. Они не вмешиваются в жизнь своего арендатора и не наведываются к ней в гости с проверками.

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