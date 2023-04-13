Белорус оставил почти 1000 рублей чаевых и записал реакцию официантки 1 13.04.2023, 18:15

1,736

Видео.

В соцсетях раскручивается история о том, как могилевский блогер Женя Онегин шокировал официантку очень щедрыми чаевыми. Он оставил девушке почти 1000 рублей, пишет «Онлайнер».

На видео парень сначала позирует на улице со стопкой 50-рублевых купюр. В кафе блогер заказал облепиховый чай, а потом поинтересовался у официантки, найдется ли сдача с тысячи рублей. Девушка ответила, что сдача будет, но тут могилевчанин решил показать себя с лучшей стороны. Он заявил, что всю эту сумму официантка может оставить себе.

Судя по видео, ролик снимался в пекарне-кондитерской Bakehouse. Мы обратились в кафе за комментарием. Нам подтвердили, что девушка, которая попала на видео, действительно работает в этом заведении, и пообещали перезвонить.

Пиар или душевный порыв?

Местные издания называют Онегина «экстравагантным» блогером, который регулярно придумывает любопытные челленджи. В прошлом году в Минске он пытался продавать воздух на рынке, а в Витебске предлагал шаурму в рассрочку.

Вот как блогер прокомментировал эту историю журналисту:

— Я такую тему придумал, что выбираю какую-то ситуацию и принципиально оставляю 1000 рублей. Накануне 8 Марта подошел просто на улице к женщине-дворнику и 1000 рублей ей подарил. Сейчас вот решил чаевые оставить, потом, может, еще что-то придумаю.

— Это пиар-ход такой?

— Да ну, ничего мне это не принесет: ни подписчиков, ни узнаваемость. Я просто все время что-то такое придумываю, это моя деятельность.

— А если не для видео, вы чаевые оставляете?

— Я всегда оставляю принципиально, даже если плохо обслуживают. Рублей 20—30 рублей стабильно.

— Я быстро ушел из кафе, остались мои ребята-операторы. Она стояла в шоке такая, они подошли к ней, объяснили, что все нормально, все по-настоящему. Она сначала дрожала, а потом улыбнулась. Но связь я с ней не поддерживаю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».