«Ни с каким коттеджем это не сравнится» 13.04.2023, 18:27

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Минчанин купил старый хутор и восстановил его.

Два года назад минчанин Виталий купил хутор неподалеку от озера Нарочь. Когда-то этот участок принадлежал брату его родного дедушки. Как признается мужчина, он купил «кота в мешке»: на хуторе давно никто не жил, за домом не ухаживали. Но за короткий срок Виталий все же смог вернуть этому месту былой уют и сохранил семейное гнездо. Realt.by рассказывает и показывает, что получилось.

«Ни с каким коттеджем это не сравнится»

Этот хутор находится на территории Нарочанского заповедника. Здесь жили родственники Виталия. Сам он в детстве бегал сюда в гости. Запомнил лес, ощущение простора и свободы.

Раньше в доме жил дед Иван со своей женой Ниной, а также ее родители. В доме было два входа, но потом хозяином остался дед Иван. Он руководил всем хозяйством и работал на ферме.

О покупке загородного дома Виталий задумался давно:

— Было все время желание приобрести загородное гнездышко. И два года назад я узнал, что дочь деда Ивана выставила этот дом на продажу. В итоге пришел к ней и говорю: продай мне, хочу сохранить это место и этот дом.

Так как бывшие хозяева на тот момент умерли, и лет 5−6 в доме никто не проживал, хата была в плачевном состоянии. Из старой русской печки валил дым, в комнатах валялись кирпичи, все было обито ДВП и оклеено старыми обоями.

— Был страх и паника, что я купил и зачем?! Но благодаря поддержке друзей и близких взялся за работу. Разобрал печь, снял ДВП и обои, посмотрел стены. Увиденное меня поразило — раньше строили очень качественно, состояние дерева было прекрасным. В итоге мы убрали все лишнее, а дерево отшлифовали. Я делал что-то сам, просил друзей, нанимал людей.

Виталий сохранил низкий вход в дом — говорит, и тепло не уходит, и гости входят в дом с уважением. Вместо большой русской печи установили новую, сделали перепланировку, поделили зал на две большие части, сделали новую кухоньку.

Также новый хозяин оставил высокие потолки с балками и некоторые предметы интерьера. К примеру, старые часы с боем даже возил в Минск на реставрацию. Теперь они полностью в рабочем состоянии.

В хозпостройках Виталий нашел бубенцы, древний рубанок ручной работы, старые весы, керосиновые лампы и другие раритетные вещи. Все это заняло свое место в доме. Сохранили новые жильцы и старые семейные фотографии.

Резная кухня в доме сделана своими руками. Из города Виталий привез бэушную столешницу, а с остальным помог местный мастер. Технику поставили современную, а деревянные изделия делались по рисункам хозяина.

Минчанин говорит, что ему нравится деревянный стиль — живой брус, старые балки, поделки из дерева.

Новый санузел сделали на месте второго входа. Там разместился бойлер, душевая, туалет. Воду и канализацию пришлось проводить, ведь ничего этого не было.

На участке возле дома тоже очень красиво. К примеру, старую конюшню хозяева отреставрировали под место отдыха. Теперь там летняя беседка для застолий, а зимой — сюда ставят теннисный стол.

А самое любимое место гостей «Хутора у деда Ивана» — баня. Когда-то здесь была старенькая банька, ее снесли, а на освободившемся месте выстроили новую с террасой и комнатой отдыха. Эта баня из сруба. Строению много лет, Виталий приобрел его на вторичном рынке и перевез сюда.

В прошлом году к бане добавились горячая и холодная купели на улице. Хозяева и гости усадьбы обычно остаются в восторге.

— Знаете, честно, я сюда приезжаю, и тут появляется ощущение легкости, свободы, детства. Мне это ощущение хочется сохранить. Мне это нравится. Никакой коттедж не сравнится с деревенским домом.

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