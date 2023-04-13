Spiegel: Германия одобрила поставку истребителей МиГ-29 в Украину

Spiegel: Германия одобрила поставку истребителей МиГ-29 в Украину1
- 13.04.2023, 18:42
- 2,952
Берлин одобрил заявку Польши на экспорт истребителей со складов ГДР.
Правительство Германии в четверг, 13 апреля, дало разрешение Польше на поставки истребителей Украине, сообщает Spiegel.
По информации СМИ, Берлин одобрил заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со складов ГДР.
Ранее сообщалось, что речь идет о пяти самолетах советского производства из старых запасов ГДР, которые когда-то Берлин передал Варшаве.
23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. Польша также передала восемь и готова передать еще шесть.
Президент Анджей Дуда не исключил, что в будущем Варшава может передать Украине весь свой парк МиГ-29, но для этого потребуется согласие союзников.