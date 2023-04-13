Директора Центра славянских языков и культур оштрафовали, но не освободили
- 13.04.2023, 19:26
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Задержан также ее муж.
Директора Центра славянских языков и культур «Славцентр» Ирину Зимневу оштрафовали на 740 рублей, но не отпустили, сообщает «Вясна».
В четверг суд Московского района признал ее виновной в «хулиганстве» — якобы женщина «ругалась на милиционеров». Судья Татьяна Мотыль рассматривала административное дело два дня.
О задержании Зимневой стало известно 12 апреля.
«Славцентр» проводит курсы польского языка, а также предоставляет консультации по поступлению в польские вузы.
Правозащитникам стало известно, что 13 апреля прошли обыски во всех офисах «Славцентра», была изъята компьютерная техника. Задержали также мужа Ирины Зимневой Алексея — он до сих пор находится в милиции.
Где после суда (он проходил онлайн) находится Зимнева, точно не известно.
Ирина Зимнева — мать двух несовершеннолетних девочек.