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Зеленский собрал военный кабинет: Наши действия будут мощными

  • 13.04.2023, 19:28
  • 2,700
Зеленский собрал военный кабинет: Наши действия будут мощными
Владимир Зеленский

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел особый формат работы с руководителями сектора обороны, командующими, разведкой и Офисом президента.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня провел военный кабинет – особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что прямо необходимо для управления передовой и обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора. Это было содержательно», - рассказал президент.

По его словам, сейчас идет подготовка украинских военных. Кроме этого, Украина ожидает поставки ожидаемого от партнеров оружия.

«Враг обязательно будет нести потери в ответ за каждый удар по украинцам.

Слава всем, кто сейчас в бою ради Украины! Благодарю всех, кто работает ради нашей обороны и победы», - заявил Зеленский.

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