ЕС выделил 1 млрд евро на боеприпасы для Украины 1 13.04.2023, 19:37

ЕС обещает поставить Украине миллион артиллерийских снарядов за год.

Совет Евросоюза одобрил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Вооруженных сил Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Это позволит возместить странам-членам стоимость снарядов, переданных Украине из запасов или за счет смены приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что решение «ввело в действие первую часть исторического соглашения» от 20 марта, согласно которому ЕС обещал поставить Украине миллион артиллерийских снарядов за год.

Если первый миллиард евро уйдет на компенсацию ради немедленных поставок, то второй планируется потратить на долгосрочную поддержку: страны Евросоюза будут совместно закупать боеприпасы, чтобы снизить цены и ускорить процесс. Заказывать снаряды собираются у европейской промышленности, а именно в Польше, Франции и Германии.

На текущий момент общая военная помощь Киеву в рамках EPF достигла 4,6 млрд евро. «Нет лучшей демонстрации единой решимости и стремления ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону против жестокого российского агрессора», — отметил Боррель.

Накануне сообщалось, что Франция заблокировала инициативу ЕС о финансировании поставок боеприпасов Киеву. По словам высокопоставленного европейского чиновника, Парижу не понравилось, что из-за нехватки необходимого количества артиллерийских снарядов 155-го калибра на складах членов ЕС их хотели закупить за пределами объединения. Взамен третьи страны должны были получить другое оружие. Судя по релизу пресс-службы Евросовета, разногласия были урегулированы, и от идеи закупок боеприпасов «на стороне» в ЕС отказались.

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