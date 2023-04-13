«Никогда не видел их такими худыми» 1 13.04.2023, 19:51

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Редких быков из отрезанных паводком островков под Туровом так и не вывезли.

Журналист Tochka.by обратился к жителю деревни Погост, чтобы узнать, как изменилась за неделю ситуация с быками, которые оказались отрезаны паводком от «большой земли» и рискуют умереть от голода.

Под Туровом гибнут туроподобные быки, которых завезли из Латвии.

Местный житель поведал, что на этой неделе действительно было заметно оживление. Первое, на что он обратил внимание, – вывезли туши мертвых животных.

По его мнению, эвакуировать быков с островков нереально. Воды еще слишком много, и в попытке перебраться вплавь они просто утонут.

На отдельных участках суши, по словам нашего собеседника, действительно есть сено – их кто-то кормит. Но вид живого скота оставляет желать лучшего. Местный житель говорит, что никогда не видел быков такими худыми.

Дозвониться до Житковичского райисполкома на этот раз не получилось. Собеседник сначала сослался на занятость, а затем перестал отвечать на звонки.

Откуда туроподобные быки под Туровом

Туроподобный скот породы Хека на Полесье появился здесь в 2020 году в рамках международного проекта ПРООН/ГЭФ «Ветландс» по восстановлению биоразнообразия пойменных лугов Припяти. Тогда 15 особей туроподобного скота перевезли сюда из латвийского национального парка «Кемери».

Помимо непосредственно размножения в их «задачу» входило поедание высокой травы и молодой поросли ивняка, которыми повально зарастают пойменные луга.

Почему гибнут быки

По имеющимся данным, количество особей с тех пор увеличилось до 28. Но в этом году серьезной угрозой для их выживаемости стало весеннее половодье, разлив рек Припять и Ствига. Скот оказался отрезанным водой на образовавшихся островках. И несколько телят погибли от голода или при попытке переплыть на другие части суши.

Проблема в том, что статус этих быков до конца не определен – они не дикие и не домашние. И никто из профильных организаций не готов брать на себя ответственность.

Ранее представитель Житковичского райисполкома рассказал, что в 2020 году животные были сняты с баланса ОАО «Туровщина» и выпущены в дикую природу. При этом местные власти отметили, что работники предприятия подвозят сено и зерно. А на самом крупном «острове» даже соорудили кошару.

Источник в райисполкоме также рассказывал о спадающей воде и готовности в понедельник (10 апреля) перевести скот вплавь, погрузив в лодки телят, за которыми, по задумке, могли бы пойти взрослые особи. Судя по всему, объем воды и слабое физическое состояние быков не позволяет это сделать.

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