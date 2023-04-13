закрыть
13 апреля 2023, четверг, 21:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ из «Стугны» уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов

1
  • 13.04.2023, 20:38
  • 1,288
ВСУ из «Стугны» уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов

Видеофакт.

Украинские военные обнаружили наблюдательные пункты россиян и атаковали их из «Стугны».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

«Военные в очередной раз умело накрывают вражеские наблюдательные пункты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти пункты ВСУ атаковали из противотанкового ракетного комплекса «Стугна».

В Сухопутных войсках сообщили, что это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип