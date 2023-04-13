ВСУ из «Стугны» уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов 1 13.04.2023, 20:38

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Видеофакт.

Украинские военные обнаружили наблюдательные пункты россиян и атаковали их из «Стугны».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

«Военные в очередной раз умело накрывают вражеские наблюдательные пункты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти пункты ВСУ атаковали из противотанкового ракетного комплекса «Стугна».

В Сухопутных войсках сообщили, что это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады.

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