ВСУ из «Стугны» уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов

ВСУ из «Стугны» уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов1
- 13.04.2023, 20:38
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Видеофакт.
Украинские военные обнаружили наблюдательные пункты россиян и атаковали их из «Стугны».
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.
«Военные в очередной раз умело накрывают вражеские наблюдательные пункты», - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти пункты ВСУ атаковали из противотанкового ракетного комплекса «Стугна».
В Сухопутных войсках сообщили, что это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады.