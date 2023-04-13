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В Минске водитель маршрутки дал пассажиру сдачу со 100 рублей монетами

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  • 13.04.2023, 20:46
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В Минске водитель маршрутки дал пассажиру сдачу со 100 рублей монетами

Пассажир пожаловался в налоговую.

Минчанин обратился с жалобой в МНС на действия водителя маршрутки. По словам мужчины, водитель заявил, что у него нет сдачи и пассажир должен выйти. После, если верить источнику, шофер остановился и «демонстративно начал считать 97,5 рубля монетами», чтобы дать сдачу, несмотря на негодования спешащих людей в маршрутке, передает «Онлайнер».

Вкратце изложим суть жалобы: «Я не мог пересчитать такую кучу монет в трясущейся маршрутке, положил в карман. Потом потребовал чек, потому как водитель его давать не собирался. На выданной бумажке отсутствовала половина необходимой информации. Чеки другим пассажирам распечатал только после моего возмущения, но все равно людям не раздал. Уже дома пересчитал деньги сдачи: вместо 97,5 рубля было 55 рублей. Кроме того, на информационной табличке не был указан номер телефона перевозчика, отсутствовал бейдж водителя (на фото другой человек), номер на табличке не совпадал с номером на ТС».

В МНС сообщили, что рассмотрят это обращение, хотя подчеркнули: «Жалобы могло бы и не быть», «развязываются бессмысленные баталии». Налоговики обещают, если водитель виноват в нарушении установленного порядка приема наличных, он будет привлечен к административной ответственности.

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