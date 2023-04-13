Восемь фильмов, которые помогут справиться с депрессией 2 Наталья Гаевская

13.04.2023, 20:55

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Наталья Гаевская

После их просмотра появляется уверенность, что удастся все преодолеть.

Нет, эти фильмы не вылечат вас от депрессии, не изменят кардинально жизнь, не вернут потери, и, наверное, душевную боль тоже не утолят. Но после того, как просмотришь их, появляется странная уверенность, что ты справишься, ты точно справишься. Пройдешь сквозь этот непростой период своей жизни, сквозь эту тьму и пустоту и обязательно выйдешь на солнце.

Потому что трудных, трагических моментов в жизни невозможно избежать, их можно только прожить, искусно вплетая в канву своей судьбы.

И начну этот список с одного из своих самых любимых фильмов:

1. Бобер

Неприятности наваливаются на главного героя огромной лавиной. Бизнес вот-вот закроется, жена не хочет видеть его дома, а сын этому только рад. Главный герой поселяется в отеле, где он безуспешно пытается покончить жизнь самоубийством. Бессмысленно проводя время, он надевает на руку игрушку-бобра, с помощью которого выражает все сдерживаемое внутри. Игрушка становится его вторым лицом — через нее он выплескивает весь негатив. Постепенно ему становится лучше, и, кажется, дела идут на лад…

Фильм дает настоящую таблетку от депрессии.

2. Психоаналитик

Главный герой фильма — в прошлом успешный голливудский психоаналитик, переживающий личную трагедию — самоубийство жены. Кажется, жизнь больше никогда не будет радостной и счастливой, пока к нему на прием не приходит девочка-подросток, погруженная в свою собственную трагедию.

Великолепный фильм, показывающий, насколько совместное проживание болезненного опыта освобождает от вины и дает силы жить дальше.

3. Список последних желаний

Фильм, в котором главным героям придется пережить, возможно, самое счастливое время перед неизбежным концом. Их ждут яркие впечатления, возможность помириться с родственниками и открытие в себе тех черт, которые к этому моменту были скрыты из-за повседневной суеты.

«Не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях» — выражение, которое лучше всего описывает этот фильм, после которого хочется жить.

4. Жизнь сначала

Герои ленты — молодая семейная пара, мечтающая переехать жить в Париж, подальше от скучного провинциального городка. Но судьба приготовила ряд проблем и сюрпризов.

Фильм, который заставляет по-новому взглянуть на то, чем мы заполняем свою супружескую жизнь и насколько неважна «картинка», а счастье — в чем-то совсем другом.

5. Джой

Сюжет фильма основан на биографии успешной женщины-бизнесмена из Америки. Преодолев все трудности, которых на ее долю выпало немало, она станет одной из самых успешных женщин страны и помогает другим представительницам слабого пола выйти из тени мужчин.

6. 1+1

Этот фильм рассказывает о парне из низов общества и богатом

аристократе, об отношениях, в которых меняется каждый, о жизни, об осознании, что тепло человеческого сердца бесценно, а жизнь стоит того, чтобы жить.

7. Дневник Роуз

Главная героиня очень давно находится в психбольнице — более половины своей долгой жизни. Новый главный врач, желая узнать о ней больше, находит дневник Роуз, который она вела в течение десятилетий и записывала в него свои самые сокровенные мысли и воспоминания, и который является немым свидетелем событий, повлекших заключение Роуз.

8. 500 дней лета

Фильм — размышления о превратностях любви и крахе всех принципов, когда это чувство накрывает с головой.

Наталья Гаевская, Facebook

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