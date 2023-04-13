В Испании разоблачили крупнейшую в Европе лабораторию по производству кокаина 1 13.04.2023, 21:05

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Нарколаборатория контролировалась злоумышленниками в Колумбии и Мексике.

Испанские правоохранители совместно с Португалией и Колумбией разоблачили, как утверждается, крупнейшую в Европе подпольную лабораторию по производству кокаина мощностью 200 килограммов в день, которая контролировалась злоумышленниками в Колумбии и Мексике.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Испании.

Нарколаборатория в Испании, как утверждается, круглосуточно работала на полную мощность. В ней кокаиновую основу превращали в гидрохлорид кокаина, готовый к употреблению.

«Преступная организация, которая была ликвидирована, отличалась высоким уровнем организованности, а ее члены применяли строгие меры безопасности, такие как использование прозвищ и челночных транспортных средств, переодевание перевозчиков и подчинение их общения строгому протоколу», – отмечает испанская полиция.

В рамках спецоперации правоохранители арестовали почти 40 человек в Испании, которых взяли под стражу, и изъяли 1300 килограммов кокаиновой основы, 151 килограмм гидрохлорида кокаина и более 23 тысяч литров прекурсоров и других химических веществ. Также было заморожено 17 объектов недвижимости стоимостью около 1,7 миллиона евро и 37 финансовых счетов.

Расследование началось в октябре 2022 года, когда правоохранителям Испании стало известно о существовании международной преступной организации, которая базировалась в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Первые расследования показали, что она имела мощную инфраструктуру, которая позволяла ввозить в Испанию крупные партии наркотиков. Кроме того, некоторые ее члены уже были объектами предыдущих расследований полиции, что свидетельствует о высоком уровне жизни, который они поддерживали.

Злоумышленники наладили разветвленный процесс производства кокаина, который охватил различные регионы Испании. В одном хранились прекурсоры, в другом – производился кокаин, третья локация использовалась как логистический центр.

«Демонтированная лаборатория была беспрецедентной по своим масштабам в Европе. Она имела самые современные системы вытяжки воздуха и сложное оборудование для охлаждения и нагрева веществ», – подчеркивается в сообщении.

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