В каждом третьем регионе России зафиксировали последнюю стадию эпидемии ВИЧ 1 13.04.2023, 21:18

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Лидерами по темпам распространения ВИЧ остаются Сибирь и Урал.

В трети регионов России выявили последнюю стадию эпидемии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), пишут «Важные истории» со ссылкой на руководителя научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, передает The Moscow Times.

Существуют три стадии эпидемии. Первая (начальная) — это единичные случаи, вторая (концентрированная) — когда заражено более 5% какого-либо контингента (например, заключенных, наркозависимых или вовлеченных в проституцию), а третья (генерализованная) стадия — когда ВИЧ заражены более 1% беременных.

По словам Покровского, в 9 российских регионах первая стадия эпидемии, в 48 — концентрированная, в 27 — генерализованная. Лидерами по темпам распространения ВИЧ остаются Сибирь и Урал: Красноярский и Пермский край, Оренбургская, Кемеровская, Иркутская, Томская, Челябинская, Новосибирская, Курганская, Свердловская области. Так, в Иркутской области ВИЧ выявляется у 2,6% беременных.

Также, по оценкам академика, вирусом заражены 10% российских заключенных. Еще один высокий показатель — 4% — среди мужчин старше 40 лет.

Покровский привел данные за 2022 год, согласно которым в стране проживают 1,198 млн человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ. По мнению академика, к ним нужно добавить еще около 300 тысяч человек, которые живут с данным заболеванием, но не знают об этом, поскольку не сдавали тесты. Таким образом, в общей сложности в России инфицированы как минимум 1,5 миллиона человек или 1% населения.

При этом Минздрав учитывает только тех, кто встал на диспансерный учет в СПИД-центрах. Людей с положительными тестами, которые этого не сделали, в статистику не включают. Их число доходит до 20% от всех подтвержденных случаев заражения, отмечает Покровский. Также не учитываются иностранные граждане и анонимные положительные тесты.

Покровский назвал уровень заболеваемости ВИЧ в России высоким. Сейчас прирост составляет более 60 тысяч человек в год. Согласно государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ, до 2030 года ожидается еще 660 тысяч новых случаев. По этому показателю Россия опережает страны Европы в 3–15 раз: в Германии, например, ВИЧ выявлен у 0,1% населения в возрасте 15–49 лет, в Италии — у 0,2%, в Испании — у 0,4%, а в Португалии — у 0,5%.

По итогам 2021 года Россия вошла в топ-5 стран по числу новых случаев ВИЧ. Согласно данным UNAIDS (подразделение ООН по ВИЧ и СПИДу), ее обогнали только Южная Африка, Мозамбик, Нигерия и Индия.

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