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Украина получит от Японии $3,5 млрд в течение года

  • 13.04.2023, 21:49
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Украина получит от Японии $3,5 млрд в течение года

На что пойдут средства.

Правительство Японии планирует выделить для Украины $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Об этом заявил японский министр финансов Судзуки Суничи на встрече с украинским коллегой Сергеем Марченко, пишет правительственный портал.

Выделенные Японией средства позволят профинансировать приоритетные, в частности социальные и гуманитарные расходы, отметили в правительстве.

Представители министерства финансов Японии также выразили готовность поддержать Украину в восстановлении, в частности через потенциальные совместные проекты с Японским агентством международного сотрудничества «Джайка».

В целом с начала полномасштабной войны, Япония предоставила Украине $581 млн льготного финансирования.

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