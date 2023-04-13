Что можно и нельзя делать в Пасхальный сочельник 1 13.04.2023, 22:01

2,740

В Беларуси у православных 15 апреля отмечается Великая суббота.

В Беларуси у православных верующих 15 апреля отмечается Великая (Страстная) суббота перед Пасхой. В этот день вспоминают историю погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа, а затем его сошествие в мир мертвых с дальнейшим воскресением, пишет КП.

Великая суббота, традиции

В этот день в храмах вечером проводится специальная служба, которая называется Полунощница. Во время нее плащаницу из центра храма уносят в алтарь. Службу священники начинают в темных одеждах, а двери алтаря закрывает черное полотно. Как правило, в Великую субботу в храме Воскресения в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. В церквях в этот день освещают пасхальные корзины, в которых собраны хлеб, соль, куличи, яйца, мясные изделия (корзины могут отличаться в зависимости от региона Беларуси).

Что нельзя делать в Великую субботу 15 апреля

Запрещено веселиться, а также устраиваться шумные вечеринки, застолья или же посещать рестораны, клубы. В скорбный день, когда вспоминают события погребения Господа, развлечения не должны интересовать верующих. Не зря у субботы есть второе название – Тихая. Нельзя заниматься тяжелым трудом, ходить в парикмахерскую, салоны красоты. Кроме того, не рекомендуется проводить уборку. Все это следует сделать в Чистый четверг.

Не стоит в этот день ругаться и выяснять отношения. Нельзя много смеяться. Согласно приметам, тот, кто запрета ослушается, целый год проведет в слезах. Кроме того, не рекомендуется отказывать нуждающимся в помощи. Важно помнить, что в этот день нельзя давать в долг, в том случае, если просят довольно крупную сумму денег. Запрещено употреблять алкоголь, а также мясо, рыбу и молочные продукты.

Что можно делать в Великую субботу 15 апреля

Важно в этот день сходить в церковь на богослужение, которое проходит на протяжении всего дня. Как правило, в Страстную субботу готовят блюда на пасхальный стол, а многие в этот день красят яйца. Следует попросить прощения у тех, с кем в ссоре. Кроме того, рекомендуется совершать бескорыстные поступки и оказывать помощь, если она требуется.

Народные приметы на 15 апреля

Если лед еще не сходит, то это указывает на плохую рыбалку весной. В том случае, если лед на озерах и реках тонет, то год будет тяжелым. А вот большое половодье предвещает хороший сенокос. Если вороны начали каркать, то это указывает на ненастье в скором времени. К слову, ухудшение погоды предсказывают галки, которые собираются в стаи. Если же воркуют голуби, то это говорит о потеплении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».