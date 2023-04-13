Россия наняла охотников и оленеводов из Якутии для охраны Запорожской АЭС

Россия наняла охотников и оленеводов из Якутии для охраны Запорожской АЭС5
- 13.04.2023, 22:24
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Об этом сообщил мэр Мелитополя.
Страна-агрессор Россия наняла для охраны Запорожской АЭС охотников и оленеводов из Якутии.
Об этом в своем Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Наибольшую атомную станцию Европы охраняют охотники и оленеводы из Якутии, а коллаборанты уже составляют списки эвакуации», — пишет он.
Федоров напомнил, что оккупанты устраивают атомный шантаж в Запорожской области.
По его данным, вместо профессиональных атомщиков россияне набрали неграмотный персонал и не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС.
«В таких условиях на станции может ежесекундно случиться настоящая катастрофа. Так что рашисты ежесекундно готовы героически отступать», — добавил он.