Польша объявила о передаче Украине еще одной партии истребителей МиГ-29 13.04.2023, 22:51

Вместо советских истребителей Польше поставят американские F-35.

Польша передаст Украине партию истребителей МиГ-29. Об этом 13 апреля во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне (США), заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет польское агентство PAP.

Он рассказал, что польские военные больше не нуждаются в МиГ-29, поскольку в «ближайшие годы» Польше поставят F-35. Кроме того, как отметил Моравецкий, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16, а также «пользуется поддержкой союзников», в том числе США.

Он добавил, что Вашингтон отправил очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Сегодня издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Германии разрешило Польше поставить Украине МиГ-29.

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