Швейцария выделит Украине $1,7 млрд финансовой помощи
- 13.04.2023, 23:19
Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии.
Правительство Швейцарии выделит Украине не менее 1,5 млрд швейцарских франков ($1,7 млрд) до 2028 года. Об этом министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил 13 апреля, пишет Swiss Info.
Он подчеркнул приверженность Швейцарии долгосрочной поддержке Украины. Помощь Киеву входит в стратегию международного сотрудничества страны на 2025-2028.
В 2023-2024 годах Женева намерена передать украинскому правительству 300 млн швейцарских франков ($338 млн). Издание отмечает, что за последнее время швейцарские кантоны отправили в Украину пять машин скорой помощи, готовятся к отправке также автомобили и оборудование для украинских пожарных.