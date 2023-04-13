Какая ситуация с паводком в Беларуси 13.04.2023, 23:56

Местами на реках уровень еще подрастает, но в основном вода пошла на спад.

Похоже, пик паводка в Беларуси уже прошел: в большинстве рек вода уже несколько дней уверенно идет на спад, причем с каждым днем все быстрее. О гидрологической обстановке проинформировали в Белгидромете.

По состоянию на 13 апреля небольшой рост уровня отмечается на реке Припять, на Днепре (участок Речица — Лоев), на Немане у агрогородка Белица и на Березине у Светлогорска. Прирост составляет 1−8 см в сутки.

А вот на остальном протяжении этих рек, а также на Западной Двине, Вилии и Соже вода спадает со скоростью до 47 см в сутки. Темпы быстро растут: всего два дня назад интенсивность спада не превышала 27 см в сутки.

При этом на большинстве рек вода по-прежнему находится на пойме. Много где уровень воды все еще выше опасно высоких отметок: на Западной Двине у Верхнедвинска, на Днепре у Жлобина и Лоева, на Березине в Борисове и Бобруйске, на Соже в Гомеле, на Проне, на Припяти у Черничей и Петрикова, а также на притоках Припяти — Цне, Птичи, Случи и Уборти.

В Светлогорске Березина ниже опасно высокой отметки всего на 14 см, Припять в Мозыре — на 16 см.

По данным МЧС, затопления речными водами наблюдаются в Гомельской, Могилевской, Минской, Брестской и Витебской областях.

Прогноз гидрологов такой: в пятницу продолжится формирование максимального уровня воды на Припяти, а также в нижнем течении Днепра и Березины. А вот на остальных реках Беларуси вода будет спадать. Река Бобр (приток Березины) у деревни Куты даже должна вернуться в русло.

К слову, температура воды в белорусских реках сейчас составляет от 6 до 12°C.

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