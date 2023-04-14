Финляндия завершила первые военные учения НАТО как член Альянса 14.04.2023, 1:05

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО.

Военно-морские силы Финляндии в четверг сообщили о завершении учений PASSEX с участием Германии и Португалии, что стало первыми учениями НАТО для страны в статусе полноправного члена Альянса.

Об этом говорится в сообщении финских морских сил.

Немецкий фрегат FGS «Мекленбург-Форпоммерн» и португальский фрегат NRP «Бартоломеу Диаш» провели учения вместе с кораблями финского берегового флота в Финском заливе в среду, 12 апреля.

Во время учений PASSEX отрабатывалась оперативная совместимость между судами-участниками в создании картины обстановки и навигации. От Финляндии в учениях участвовали корабли FNS Purunpää, FNS Raahe и FNS Porvoo.

«Учения PASSEX в среду были первыми, в которых Береговой флот действовал в новой роли со времени обретения Финляндией полноправного членства в НАТО», – подчеркивают финские военно-морские силы.

После учений немецкий и португальский фрегаты прибыли в Хельсинки. Они будут находиться в порту до конца недели и будут открыты для общественности.

Как известно, в мае 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия отказались от десятилетий политики нейтралитета и совместно подали заявку на членство в НАТО.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом Альянса, зато вступление Швеции блокирует Турция, которая обвиняет Стокгольм в слишком мягком отношении к группировкам, которые Анкара считает террористическими организациями.

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