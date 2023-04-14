Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети 14.04.2023, 2:29

Нужно за 30 секунд найти пасхального кролика.

Захватывающая пасхальная головоломка предлагает вам найти кролика, прячущегося среди пасхальных яиц.

BlindsbyPost создал потрясающую головоломку, которая проверит ваше зрение. Авторы оптической иллюзии отмечают, что только те, у кого хорошее зрение, смогут решить головоломку менее чем за 30 секунд.

Все, что вам нужно сделать, это найти кролика, прячущегося среди шоколадных яиц.

Это сложнее, чем кажется, тем более что пасхальные угощения бывают разных цветов, размеров и узоров.

Авторы головоломки создали оптическую иллюзию таким образом, что из-за всех весенних цветов, которые разбросаны вокруг — лепестки немного похожи на кроличьи ушки.

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