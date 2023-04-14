Навальный призвал грузинские власти выпустить Саакашвили на лечение 14.04.2023, 3:42

Алексей Навальный

Российский политик призвал сделать шаг «в духе христианских милосердия и миротворчества».

Российский политик Алексей Навальный выступил в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он призвал грузинские власти «выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо».

«Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию — ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, — это было бы самое правильное. Сейчас Страстная неделя, а потом пасхальная. Хорошее время для непростого, но милосердного поступка во благо страны и шага к примирению нации. Призываю власти Грузии и всех оппонентов Михаила Саакашвили сделать этот шаг в духе христианских милосердия и миротворчества», — написал Навальный.

В начале апреля экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в колонке для издания Politico рассказал, что в грузинской тюрьме, где он сейчас находится, из здорового и энергичного мужчины он превратился в больного человека с 20 диагнозами. Саакашвили написал, что скоро умрет, если не получит медицинскую помощь за пределами страны.

У самого Навального в колонии тоже возникли проблемы со здоровьем. Ранее его адвокат Вадим Кобзев рассказал, что Навальный похудел на 8 кг за две недели в ШИЗО. Кобзев не исключил, что Навального «притравливают», с тем чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно.

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