В Беларуси анонсировали новый механизм регулирования цен 14.04.2023, 5:02

Стоит готовиться к еще большему подорожанию товаров?

В Беларуси создали экспертную рабочую группу, которая придумает альтернативные механизмы ценового регулирования. Они должны «решать задачи справедливого ценообразования и недопущения злоупотреблений», заявил агентству БелТА первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец. Пока же цены регулируются решением Совета министров.

В экспертной группе – представители торговли, импортеры, производители различных отраслей: легкая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Их фамилии не называются. Также не уточняется, почему властей не устраивает правительственное решение о регулировании цен, одобренное в прошлом году.

По словам замглавы МАРТ Ивана Вежновца, рабочая группа должна придумать «альтернативные способы ценового регулирования в сравнении с теми, которые существуют на текущий момент»:

«Это попытка выработать какие-то иные механизмы, которые будут решать задачи справедливого ценообразования, недопущения злоупотреблений, в первую очередь по отношению к покупателям. Кроме того, эти механизмы должны быть гибкими, чтобы бизнес и производители могли оперативно реагировать на изменение ситуации на внутреннем и внешнем рынках.».

Чиновник не исключил, что результатом работы экспертов станут новые изменения законодательства.

«Необходимо оценить, как альтернативные механизмы ценового регулирования повлияют на ситуацию в целом на потребительском рынке. Если мы будем видеть, что определенный способ позволяет решить поставленные задачи, то тогда уже будет более предметное обсуждение с точки зрения его юридической формализации и внесения предложений правительству», – сказал Вежновец.

Также представители бизнеса и чиновники обсудят решение о регулировании цен, которое действует сейчас, чтобы выявить «узкие проблемные места его реализации». Не исключаются изменения «правоприменительной практики МАРТ или контролирующих органов», подытожил замминистра.

Скандальное решение №713 о регулировании цен одобрили в октябре 2022 года. Эксперты предупреждали, что эти нерыночные меры грозят дефицитом, хотя и действительно могут замедлить инфляцию.

По стране прокатилась волна проверок магазинов, сообщалось об уголовных делах за завышение цен даже на копейки.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов ранее говорил, что решение будет действовать минимум до конца года.

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