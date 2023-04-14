Соловьев набросился на Гиркина из-за «оскорбления» Путина 8 14.04.2023, 7:46

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Пропагандист разразился потоком брани в эфире ТВ.

Российский ведущий пропагандистского телешоу Владимир Соловьев решил вступиться за президента государства-агрессора Владимира Путина, о котором пренебрежительно говорил в своем видеоблоге террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Фрагмент видео из его программы был опубликован в Сети.

Пропагандист Соловьев пообещал, что тем, кто позволяет себе оскорблять «нашего верховного главнокомандующего», настоящие «русские патриоты» этого «не забудут». Примером пренебрежительного отношения к Путину он назвал Игоря Гиркина.

«Это ничтожество, которое до сих пор не может разобраться, кто он Гиркин или Стрелков... Который не смог найти передовую и теперь через губу (т.е. пренебрежительно, — ТСН.ua )... Предатель. Какой ты русский офицер, если такое говоришь о верховном главнокомандующем. Ты кусок г*вна, а не русский офицер», — заочно ругал кремлевский пропагандист росского террориста.

Соловьев напомнил Гиркину о том, что наемники группы «Вагнера» советовали ему идти воевать, но он выдвигал какие-то условия. Надо сказать, что пропагандист открыто называл войну в Украине войной, не маскируя ее словосочетанием «специальная военная операция», как того требует российское законодательство.

«Когда война закончится, многие вопросы можно задать. А когда страна воюет, а ты через губу... Вопрос, кто тебе эту губу так оттянул», — заметил Соловьев.

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