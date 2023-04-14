Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, где будут атлеты из Беларуси 1 14.04.2023, 7:51

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Фото: biathlon.com.ua

Опубликован официальный приказ Министерства молодежи и спорта Украины.

Украинским национальным сборным командам запретили участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать спортсмены из России или Беларуси.

Об этом говорится в приказе, опубликованный на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Согласно ему, ограничения касаются всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Помимо запрета на участие профильным органам поручено отозвать из командировок официальных делегаций в случае участия на турнирах, где соревнуются российские и белорусские спортсмены.

«В случае выявления фактов, указанных в пункте 2 настоящего приказа (об отзыве из командировок, - ред.), лицам, отвечающим за командировку соответствующих официальных делегаций, обеспечить возвращение участников этих официальных делегаций на территорию Украины или в места, откуда они были командированы», – говорится в документе.

Также спортивным федерациям рекомендуют мониторить возможное участие атлетов из России и Беларуси на международных соревнованиях и информировать Минмолодежьспорта в случае выявления таких фактов.

А руководителям самостоятельных структурных подразделений министерства теперь необходимо мониторить участие представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальной, а также представляющих их атлетов в международных спортивных соревнованиях с участием спортсменов из России и Беларуси.

«В случае выявления таких фактов представлять в установленном порядке соответствующие документы в Комиссию для предоставления спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса», - говорится в документе.

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