Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день 14.04.2023, 8:25

2,328

Для православных христиан наступил важный момент накануне Пасхи.

Страстная пятница – особенный день для всех верующих. В этот день принято много молиться и думать о переживании Иисуса Христа. Есть перечень действий, которые нельзя предпринимать в этот день, передает «24 канал».

История дня

Иисуса Христа распяли в пятницу. В те времена это считалось позорной казнью, потому что так казнили мятежников, разбойников, убийц и преступных рабов. Распятый испытывал не только ужасные боли во всех частях тела, но и большую жажду.

Когда Иисуса Христа распинали, Он молился за Своих мучителей со словами: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Во время распятия Сына Божьего возле него находились Дева Мария, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько почитавших его женщин.

Что нельзя делать

В Страстную пятницу не рекомендуется работать. Лучше посвятить этот день Богу, много молиться и размышлять о страданиях Спасителя.

Запрещается заниматься домашними делами, а также шить, вязать, вышивать. Уборку нужно сделать в Чистый четверг.

Большим грехом считается рубка дров и любые действия топором.

В старину наши предки в селах занимались 2 видами работ. В частности, выпеканием кулича и посадкой капусты. Это не считалось грехом. Остальные виды работы нельзя делать, потому что считалось, что урожая не будет.

Во время Страстной пятницы нужно соблюдать строгого поста. Запрещено есть, пока не вынесли Плащаницу, после чего можно только хлеб и воду.

Нельзя пить спиртные напитки. Поговаривали, что кто-нибудь выпьет алкоголь в Страстную пятницу, будет пить всю жизнь.

Не разрешается также подстригание волос, маникюр и косметические процедуры.

Ни в коем случае нельзя ссориться, злословить, кричать, завидовать, сердиться. Это большой грех в этот день.

Что можно делать

Страстная пятница предусматривает соблюдение строгого поста. Церковь говорит, что нельзя употреблять пищу, пока не выносили Плащаницу. После этого можно есть хлеб и пить воду.

Прежде всего в Страстную пятницу христианам нужно прийти на богослужение. Молитвы помогут раскаяться в грехах. С утра пятницы и до Воскресения дверь можно прийти к плащанице и подумать о своих поступках.

Можно принести домой 12 свечей после посещения Страстной пятницы церкви. Их нужно поставить у образов и подождать, пока догорят. Это оградит семью от бед.

Нужно делать добрые дела и благотворительность. Помогать бедным и нуждающимся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».