Washington Post: Китай согласился на тайные поставки оружия России
- 14.04.2023, 8:31
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Военное оборудование собирались замаскировать под гражданские товары.
Китай, вероятно, принял решение поставлять летальное оружие стране-оккупанту России, которое она может использовать в войне против Украины. Пекин решил оставить это в секрете, а поставку военного оборудования собирались замаскировать под продажу гражданских товаров.
Издание The Washington Post опубликовало материал, в котором речь идет о том, что такая информация содержится в одном из секретных документов Пентагона, который попал в Сеть. Данные получены из перехвата американскими спецслужбами сведений Службы внешней разведки РФ.
В перехваченном сообщении СВР сообщила, что Центральный совет Китая «одобрил поэтапное предоставление оружия России» и предпочел оставить эту информацию в тайне. Военное оборудование собирались замаскировать под гражданские товары.
Как утверждают журналисты, документы с такой информацией проходил под грифом «совершенно секретно» и назывался так: «Пекин докладывает, что одобряет поставку летальной помощи России».
Впрочем, один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена сказал WP, что КНР пока не передавала оружия Москве.
«Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией», - подчеркнул чиновник.
В Пентагоне журналистам подтвердили, что оружия Москва от Пекина пока не получала.