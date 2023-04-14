«Сломал дверь, а клиентов просил зайти через окно» 14.04.2023, 8:35

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Белорусы рассказали, как «косячили» на работе и что им за это было.

Работа — это ответственность и дисциплина, но даже самые усердные сотрудники могут совершить ошибку. Как говорится, не «косячит» только тот, кто не работает. А вот как не лишиться своей должности и избавиться от стресса, рассказывают белорусы, которые попали в, казалось бы, патовую ситуацию.

В материале onliner.by говорится, как они выкручивались из трудных обстоятельств и что делать всем нам, если проблемы становятся систематическими, а выговоры копятся один за другим.

Сказала боссу, что в Англию можно въехать по шенгену. Выжила

Однажды, в далеком 2003 году, когда кнопочные телефоны были на пике популярности, а интернет по домашней телефонной линии еще только набирал обороты, Юлия работала личным помощником главы одной из спортивных федераций. Название федерации, как и имя самой героини, мы вам не скажем, сохраним некоторую интригу.

— Я была личным помощником, тогда это еще называлось «секретарь». После соревнований в Германии у моего босса возникла идея использовать остаток дней по визе и увидеть немного сверх программы. Для посещения он выбрал Париж, а уже там у него возникло желание посмотреть хоть денек еще и на Лондон. Жилье он не бронировал, и я понятия не имела, что он собрался туда ехать.

В то время не было гугления, адекватной мобильной связи и шенгенских виз, поэтому, когда мне от босса пришло SMS с вопросом «Входит ли Англия в Шенген?», я, полагаясь на свою память и чутье, ответила: «Да, входит». Если бы я только знала, что он действительно собирается в Англию, то не стала бы так спешить с ответом.

В результате на границе босс получил отказ во въезде и впал в ярость — это героиня узнала уже от его попутчиков. Но звонить и разбираться с помощницей он не стал. Выждал какое-то время и… остыл.

— Отреагировал на границе он, конечно, бурно, как рассказывали мне его попутчики. Особенно жутким в то время казался штамп в паспорте с отказом во въезде в Англию. Но деваться было некуда, потому что развернуться в тоннеле под Ла-Маншем невозможно. Он был настолько в бешенстве, что даже не позвонил мне — очевидно, чтобы не наговорить лишнего. Только на следующий день один из его попутчиков в этом «путешествии» прислал мне SMS с предложением еще раз проверить, входит ли Англия в Шенген. Вот тут я поняла, что дело пахнет керосином, даже за тысячи километров.

Весь оставшийся путь домой босс со мной не связывался, что, конечно, усиливало мои упаднические настроения и повышало уровень стресса. Но по приходе в офис как-то обошлось без порки. Остыл, похоже, за долгую дорогу домой. Путешествовали тогда в основном на автомобиле или автобусе, потому что самолеты стоили просто космос.

Но вспоминали мне этот случай часто и со смаком. Особенно удивлялись, что я пережила этот случай без последствий. Ведь характер у босса был далеко не нордический — в офисе летали предметы по поводу и без.

Пришла на новое место и удалила базу по документообороту

Светлана только-только сменила компанию и устроилась в новую на должность офис-менеджера. Не прошло и недели, как она успела крупно «накосячить»: удалить целую электронную базу с документами. Но все закончилось хорошо: через какое-то время все восстановили, ведь ключи от серверной девушке тогда выдать еще не успели.

— Я только начала работать в новой компании, но уже в первую неделю умудрилась крупно «накосячить». Дело в том, что наши документы загружались в единую базу через специальную программу на английском языке. Моя коллега только вышла из отпуска, и нам предстояло загрузить порядка 30 документов. Я загружала их, пытаясь быть максимально внимательной и аккуратной.

Однако к одному запросу прикрепила не тот ответ, и мне нужно было его удалить. Жму кнопку — ничего, жму еще раз — опять ничего. Выхожу, перезагружаюсь и снова жму «Удалить». Вроде получилось.

Следующий день был настоящим испытанием. Директор спросил меня, ничего ли я не удаляла в базе. Я произнесла, что были удалены только несколько документов. Но, как оказалось, пропала вся база. Полностью. Мне стало так страшно! Я никогда не делала ничего подобного, а тут мой первый масштабный «косяк», да еще и на новом месте. Я очень нервничала и испытывала сильный страх: что могут подумать о моей компетентности коллеги и начальство?

Сисадмин немного успокоил меня, объяснив, что все, что удаляется, не исчезает сразу же и базу можно восстановить. Но даже после этого я все еще чувствовала себя виновато и неловко. Однако, к моему удивлению, руководители не кричали на меня и даже не уволили. Они спокойно объяснили, что все может быть исправлено, и мы начали искать способы восстановления данных. Я почувствовала себя немного лучше, когда мы нашли людей с доступом к серверу и получили подтверждение, что базу можно восстановить. И когда все наконец было восстановлено, я испытала облегчение.

До сих пор рассказываю эту историю коллегам, но никто не верит, что такое вообще возможно.

Сломал дверь и заставил посетителей лезть в окно

Можете себе представить, что вы пришли на работу, а замок в двери сломался так, что и не выйти? Денис не только может, он такое пережил. И это лишь часть неприятностей, ведь именно в этот день в квест-руме, где парень и сломал дверь, было запланировано мероприятие на 15 человек.

— Все происходило в игровом пространстве, где я когда-то работал. Будний летний день, когда обычно нет мероприятий, но нужно идти на работу. Зашел я, значит, в пространство и так сильно хлопнул дверью, что замок скоропостижно скончался и напоследок решил запереть меня и моего коллегу Диму в помещении.

Пока мы с ним пытались починить замок всем, что было под рукой — в основном кухонными вилками, ключами и отверткой, — на наш рабочий телефон стали названивать. Поднимаю трубку и слышу «Мы на мероприятие, откройте шлагбаум». Собственно, про мероприятие мы забыли от слова «совсем». Дверь сломана, а гости уже на пороге.

Повезло, что наше пространство находилось на первом этаже. Мой напарник выпрыгнул в окно встречать гостей. Он должен был выиграть хоть несколько минут, пока я ковыряюсь с замком. Но одолеть его у меня не вышло, о чем я сообщил своему напарнику, а тот возьми да и предложи гостям влезть к нам через окно… Те, недолго думая, согласились. Их было 15 человек: 8 девушек в платьях и 7 парней в костюмах.

Весь вечер они выходили на улицу, в магазин, туалет и на курилку через окно. Мы тысячу раз извинились за неудобства, но посетители сказали, что теперь окно — фишка этого вечера и им все понравилось. Все ушли довольные, а замок мы заменили на следующий день.

Ошибки совершают все люди, и это нормально

Кто не рискует, тот не пьет шампанского… Но что делать, если риск не оправдался и вы все-таки «накосячили» на работе? Разбираемся с управляющим партнером консалтинговой компании ARTITERA, профессиональным хедхантером и карьерным консультантом Алексеем Немковичем.

— Важно понять, что ошибки совершают все, это естественная часть любой деятельности человека. Это часть нормы, мы учимся на ошибках. Нет ни одного столяра или плотника, который не ударил себя молотком по пальцам. Но нужно уметь разграничивать ошибки и проступки. Проступок — это намеренное и осознанное пренебрежение инструкциями и правилами. Например, на деталь нужно поставить две заклепки, а ты ставишь одну. Это не ошибка, а проступок, и за этим всегда должны следовать дисциплинарные воздействия: выговор, штраф, депремирование и так далее.

— С чего начать исправление «косяков»?

— Лучший способ исправить ошибку — сразу сообщить о ней. Чем раньше вы начинаете ее исправлять, тем меньше последствий она принесет для вас и вашего окружения. А в идеале нужно еще и предложить варианты ее решения. Если этого не делать, будут последствия. Вот «накосячил» ты, не исправил, а через год или два всплывает такой же «косяк», потому что ты не знаешь, как действовать, у тебя в голове нет алгоритма его решения. Ведь знать, как сделать и уметь сделать — это разные вещи. Потому что когда ты ее совершил и не проделал «работу над ошибками», то не создал и не закрепил в памяти механизм, как действовать правильно.

— Почему мы не сообщаем о «косяках»?

— Первое — мы не можем признать факт ошибки перед самим собой. Мы отрицаем, ищем внешние факторы, которые на нас повлияли: погода, звезды не сошлись, руководитель не так сформулировал и так далее. Мы перекладываем ответственность на кого-то другого.

Второе — когда мы признаем ошибку перед самим собой, но уже боимся сказать об этом своему руководителю или признать ее перед другими людьми. Это происходит потому, что мы считаем, будто таким образом либо уроним лицо, либо нас за это накажут.

Когда нас наказывают за ошибки, мы перестаем их совершать по одной очень важной причине: мы больше не действуем и не берем на себя лишнюю ответственность.

— Что делать с «косячными» сотрудниками?

Для того чтобы что-то с кого-то требовать, нужен четкий алгоритм. Если человек его соблюдает и понимает, то количество ошибок уменьшается до незначительных. А когда ты не знаешь, ты пытаешься сделать по-своему.

Взрослых людей нужно обучать. Как обучать? Первое — личным примером. Но это не значит, что директор станет за станок. Есть мастер, старший смены, начальник цеха — человек, который должен показать, как надо, и проконтролировать выполнение. Второе — сотрудник должен понимать, что по результатам труда он обязан предоставить некий отчет о выполненной работе. Если человек понимает, что за его деятельностью наблюдают или проверяют, он с меньшей вероятностью «косячит». Для этого и ставят видеокамеры в офисах и цехах — чтобы люди думали, что за их работой следят.

Если у человека есть четкий алгоритм, но он продолжает совершать повторяющиеся ошибки, значит, ему нужно заниматься чем-то другим. Как только мы увольняем такого сотрудника, мы совершаем благо по отношению к нему. Это не что-то плохое и криминальное. Очень важно понимать, что у людей не всегда хватает решимости, чтобы самим уйти с работы, которая у них не получается. А потом в другой компании такой человек становится замечательным работником — подобных историй я слышал десятки.

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