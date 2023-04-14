«Ставки доходят до 1 000 евро» 1 14.04.2023, 8:37

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Столько платят за перевозку мигранта на польско-белорусской границе.

Польские пограничники узнали, сколько водители, перевозящие мигрантов, получают за перевозку одного человека от белорусско-польской границы. Об этом сообщает Polskie Radio.

Сотрудники Подляского отдела пограничной службы Польши задержали водителей четырех автомобилей, которые должны были помогать перевозить иностранцев. Водители — граждане Грузии, они приехали к мигрантам, которые нелегально перешли белорусско-польскую границу. Патруль из Наревки заметил четыре машины, которые на большой скорости ехали в сторону деревни Бондари. Об этом рассказала представительница погранотряда из Подляшья Кристина Якимик-Ярош.

— Функционеры начали преследовать автомобили. Водители не хотели останавливаться. В конце концов одну машину удалось остановить, второй автомобиль остановился сам, когда пограничники начали стрелять. В последнее время все больше курьеров не останавливаются по требованию пограничников. Перевоз мигрантов приносит немалый доход. Ставки за перевоз людей составляют от 200 до 1 000 евро за человека. Курьеры рискуют не только собственной жизнью, но и жизнью мигрантов, чтобы заработать деньги.

По информации Пограничной службы Польши, некоторые из арестованных курьеров находились под воздействием наркотиков. За помощь в незаконном пересечении им угрожает до восьми лет лишения свободы. Всего в 2023 году задержали 190 человек, которых подозревают в содействии или организации незаконного пересечения границы Беларуси с Польшей.

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