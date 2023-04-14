«Алло! Давайте продадим вашу почку» 1 14.04.2023, 9:04

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Белоруска срочно продала свою квартиру, чтобы «мошенники не завладели ее жильем».

Телефонные мошенники оставили жительницу Кричева без квартиры, денег и предложили продать еще и почку. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Мошенники связались с 52-летней женщиной в марте в одном из мессенджеров. Собеседник представился сотрудником Белорусской ассоциации банков, которой на самом деле не существует. Он сообщил, что кто-то пытается оформить на нее кредит, и чтобы защитить себя от атак махинаторов и помочь их поймать, женщине необходимо перевести свои сбережения на безопасный счет. Это был первый транш в копилку преступников размером в 12 тысяч рублей.

Вскоре мошенник снова позвонил женщине и убедил в том, что злоумышленники пытаются завладеть ее квартирой. Для упреждения нужно продать жилье, а деньги «для сохранности» снова перечислить на указанный счет. Продав квартиру в срочном порядке за цену в два раза ниже рыночной, потерпевшая снова перевела деньги.

Очередной звонок от аферистов был в начале апреля. Те убедились, что ничего ценного у женщины не осталось, и попросили записать видео с благодарностью за содействие в поимке преступников. Позже они вновь обратились к женщине. Запись их разговора опубликовала пресс-служба МВД:

— Алло! Да, да, да. А вы говорите, что у вас все органы остались?! Давайте продадим вашу почку. Она стоит где-то 40 тысяч долларов, — сказал по телефону мошенник.

— Ну они уже вам вряд ли помогут, — сказала жительница Кричева, которая к тому моменту поняла, что имеет дело с мошенниками.

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