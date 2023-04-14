Варшава заблокирует центральную автостраду из-за «шествия» уток 14.04.2023, 9:08

Птицы получили помощь от местных служб и властей.

Варшава в середине апреля заблокируют одну из главных автострад столицы шестиполосную Вислостраду из-за ежегодного «шествия» маленьких уток.

Речь идет о миграции местного вида птиц крохалей, которые принадлежат к диким представителям семейства утиных. Подробности об этом пишет The Warsaw.

Сообщается, что в течение года этот вид уток обычно «гнездится» в местном парке Łazienki Królewskie, однако, после рождения детенышей, птицы мигрируют ближе к реке Висла. Там местные их подкармливают, и они могут охотиться на рыбу.

Однако на пути к «райскому» месту перед крохалами стоит нелегкая задача - преодолеть Пясечинский канал, несколько улиц, а затем еще пересечь шестиполосную оживленную Вислостраду.

Однако в этом путешествии птицы могут рассчитывать на помощь местных служб и властей, которые уже не первый год перекрывает движение на Вислостраде для безопасности маленьких уток.

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