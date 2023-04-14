В Светлогорске проигнорировали антиукраинский приказ Лукашенко 4 14.04.2023, 9:16

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Национализации украинского предприятия не произошло.

Светлогорский завод сварочных электродов, принадлежавший украинской компании «ПлазмаТек», передали в собственность другой частной организации. Об этом свидетельствуют вакансии центра занятости, на которые обратило внимание издание «Ранак».

В базе данных службы занятости появились вакансии «упаковщика электродов», «сортировщика электродов», «контролера электродного производства». Место работы совпадает с местом дислокации Светлогорского завода сварочных электродов. Вакансия размещена ООО «Амета-Электрод».

В компании «Амета-Электрод» журналистам издания «Ранак» подтвердили информацию о том, что предприятие планирует возобновить производство сварочных электродов.

Смена собственника произошла после того, как украинский владелец заявил о прекращении деятельности в Беларуси в связи с участием режима в агрессии в отношении Украины. В ответ белорусский диктатор распорядился национализировать предприятие до конца 2022 года.

Лукашенко отдал распоряжение национализировать собственность завода сварочных электродов в Светлогорске, в который украинский инвестор вложил миллионы долларов.

Однако, по-видимому, национализации так и не произошло. Новым собственником также является частная фирма, которая была зарегистрировано по тому же адресу 10 февраля 2023 года. Кто за ней стоит пока не известно.

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