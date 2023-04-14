«Рисковать жизнью ради этих сытых рож?!» 23 14.04.2023, 9:24

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В России массово бунтуют мобилизованные.

Российские власти продолжают широкую кампанию по привлечению новых военнослужащих на войну с Украиной. С начала вторжения россиянам, участвующим в боевых действиях, обещали баснословные суммы: контрактникам – в среднем 150–200 тысяч, мобилизованным – минимум 195. Однако на деле обещанные деньги зачастую задерживают и не выплачивают. И несмотря на это, отпускать солдат с войны командиры отказываются. Об этом редакции «Сибирь.Реалии» рассказали сами военнослужащие и их родственники из трех разных регионов Сибири.

Как выяснилось, «зарплаты» не получают все категории военных – и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники. О невыплатах пишут в тематических группах во «ВКонтакте» жители 52 регионов России. По словам участников боевых действий, массовые проблемы с выплатами начались в январе 2023 года. Некоторым переводы перестали приходить еще в прошлом году, с ноября-декабря, и деньги они до сих пор не получили.

«Пойдем митинговать!»

Мобилизованные забайкальцы вернулись из зоны боевых действий буквально несколько дней назад. Сейчас они говорят, что с войны придется идти на митинг: с работы их после мобилизации уволили, а выплаты семье так и не пришли.

– По повестке ушел еще осенью, на работе меня ждать не стали, уволили тем же днем. Я не рвался на войну, но боялся, что, если начну бегать, семья останется без денег – у нас двое маленьких детей, жена в декрете. Думал, по месту работы все равно найдут. Так в итоге все равно без денег семья – с ноября перестали платить вообще. Сейчас думаю, зачем вообще пошел, как только не погиб? Чудо, что вернулся вообще. А теперь еще деньги из них выколачивать, – говорит Сергей (его повестка есть в распоряжении редакции).

Его жена еще в декабре обращалась в военкомат Читы, но оттуда ее вопросы переадресовывали в правительство края. Чиновники семье никак не ответили.

– Сначала я подумала, что Сережа сменил счет перевода на свой (карточку он изначально мне оставил, я перекидывала часть денег ему на еду), потому что давно жаловался на то, что обувь надо сменить, термобелье заменить, на солярку они постоянно скидывались, он взаймы у сослуживцев брал. Потом в декабре ему сказала, что, мол, остатки денег на лекарства младшему ушли, все закончилось. На декретные-то не проживешь, – говорит Светлана, жена мобилизованного. – Тут и выяснилось, что почти всей роте не платят. Муж попросил «разобраться» на месте, но куда мне? Сунешься к одному в очередь, полдня простоишь с младенцем и отправят домой «ждать».

Когда мобилизованные вернулись, в военкомате им сказали то же самое: «Обращайтесь к властям края».

– Мы трижды приходили в краевое правительство, прежде чем нам назначили встречу с замом губернатора [с вице-премьером забайкальского правительства Андреем Кефером]. Так до сих пор и не увиделись. Парни из другого взвода сходили – говорят, пообещал с три короба и на этом все, – говорит Сергей. – Мало того что они сидят тут в тепле сытые, к ним еще не пробьешься. И ни фига они не решают. Я для себя решил, что вообще туда [воевать в Украину] не вернусь. Рисковать жизнью ради этих сытых рож? Буду подрабатывать в черную, протянем как-нибудь.

Его знакомый, мобилизованный из другой роты Андрей цитировать разговор с чиновниками отказался, но подтвердил, что встреча состоялась, однако ни к какому результату не привела.

– Объяснил, почему задержка, но денег так и нет, – сказал Андрей, добавив, что его сослуживцы собираются устроить митинг, если до конца месяца не получат выплаты. – Я не уверен, что тоже пойду. Ну, садят же за митинги сейчас. С войны в тюрьму неохота. Туда [на войну] возвращаться тоже неохота.

– Нас, забайкальцев, в батальоне было с десяток человек, все остальные – из Бурятии, Омской области, с Приморья. Выплаты по 195 тысяч рублей они получили, а мы нет, – рассказывает сослуживец Андрея. – Нас даже не встретили в Чите! Нам не предоставили реабилитацию, которую обещал президент. Помните, он говорил, мол, она нужна каждому после боев. Мне пришел орден Мужества – так меня вызвали в военкомат и сунули просто так. Я с трудом добился встречи с вице-премьером. Но она ничего не дала. Уже больше четырех месяцев прошло, а вопрос так и не решается. Сначала нас кормили обещаниями, что все выплатят по возвращении. Потом мы чудом вернулись, а в военкомате нам заявляют: «У нас нет распоряжения губернатора». Если до конца месяца выплат не будет, мы готовы идти на площадь!

В конце октября губернатор Забайкалья Александр Осипов на своей странице во «ВКонтакте» написал о том, что подписал постановление о назначении разовой выплаты мобилизованным в размере 150 тысяч рублей: «Хоть и возможности нашего бюджета весьма скромные, тем не менее делаем все для того, чтобы поддержать наших бойцов и их семьи». Собеседники Сибирь.Реалии отрицают, что получали эту обещанную губернатором выплату. Экипироваться пришлось на свои, рассчитывая, что вскоре начнут приходить обещанные Путиным деньги (минимум 195 тысяч в месяц), но их перевели только дважды.

«Видимо, деньги кончились»

Андрей Кефер подтвердил в своем телеграм-канале факт жалоб и встречу с мобилизованными. Чиновник заявил, что «у него два варианта», почему военные остались без денег.

– У меня два варианта, почему так произошло. Либо дело в реквизитах банковских счетов и деньги по ошибке не поступили. Вариант второй – что-то нормативно мы не докрутили, – заявил вице-премьер. Однако сами мобилизованные и их родные утверждают, что первое предположение точно неверно – за сентябрь и октябрь деньги по реквизитам пришли.

– Но потом, видимо, кончились. В нашем Забайкалье. Потому что другим же вроде платят, – говорит Светлана.

Однако родственники мобилизованных из других регионов уверяют – проблема не только в Забайкалье.

– Мы мобилизованы из Свердловской области от конца октября, – говорит Дмитрий из Екатеринбурга. – Сначала мы приехали в воинскую часть Тюмени, сейчас уже закинули «за ленточку». Но нам до сих пор не пришла заработная плата. При этом нам заявили, что зачислены в воинскую часть мы якобы от ноября, поэтому начислять будут на месяц меньше. Мало того что тут обман. Но даже этих денег ни мы, ни наши семьи не видим. При этом все обвешаны кредитами, ипотеками, с маленькими детьми. Вот так нам родина «платит».

По его словам, месяцем ранее они даже записывали видеообращение по поводу невыплат, но результата оно не принесло.

– Из почти 900 человек половине только заплатили. Остальных кормили «объяснениями», – описывает ситуацию Дмитрий. – Мол, бывают проблемы из-за того, что кого-то из одной части уволили, а в другую еще не перевели. Тогда якобы выплаты придут и в полной мере, хоть и с большим опозданием. Но какая нам сейчас радость от этого знания, если семье есть нечего?!

Другой мобилизованный из Свердловской области говорит, что с сослуживцами трудом «выбил губернаторские 20 тысяч рублей»:

– Нас с земляками больше сотни – всех разом сначала закинули в Тюмень. Там сказали, что на нас «нет расчеток», оказалось, нет и личных номеров. И мы в этом полку официально не числимся. Так вот, нас до сих пор не оформили. И мы с трудом выбили губернаторские несчастные 20 тысяч. Мы без экипировки, без гуманитарки. Мы им нахер просто не нужны, вот и все!

Впрочем, чиновники и депутаты уже якобы выяснили, где «зависли» деньги.

«Мобилизованные не получают зарплаты из-за того, что зависает централизованная система ресурсного обеспечения Минобороны «Алушта», – пишет на своей странице во «ВКонтакте» депутат Госдумы Максим Иванов. – Оказалось, все проплаты проходят через централизованную систему ресурсного обеспечения Минобороны, которая в связи с кратным ростом нагрузки «виснет». Плюс войсковые части не всегда могут оперативно передавать информацию в систему, потому что банально отсутствует доступ к широкополосному интернету».

Депутат заявил, что уже написал обращение к председателю правительства и председателю координационного совета по обеспечению потребностей армии Михаилу Мишустину, в котором попросил решить проблему, повысив уровень цифровизации армии.

– Без результата. Денег так и нет, – говорит мобилизованный из Екатеринбурга Дмитрий. – Единственный результат – после того, как мы видео выложили, в часть приехали следаки и всех на уши поставили [Военный следственный отдел по Тюменскому гарнизону и военная прокуратура объявили о проведении проверки]. Нас же в первую очередь и выставили виноватыми.

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