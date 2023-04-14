Евгений Магда: Для Лукашенко укоротили поводок 4 14.04.2023, 9:31

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Украина может действовать против диктатора по двум направлениям.

12 апреля министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, находясь с рабочим визитом в Венгрии, выдвинул новую «мирную инициативу» – объявить «перемирие».

Что ответит на инициативу официальный Киев? Почему Лукашенко со всех сторон обхаживают гонцы из Кремля? Против кого направлено тактическое ядерное оружие в Беларуси? И боятся ли в Киеве российского ТЯО?

«СНплюс» поговорили с директором Института мировой политики Евгением Магдой (Киев, Украина).

Лукашенко обхаживают, как жертву мошенничества

– 5-6 апреля Лукашенко провел в Москве на «высшем госсовете союзного государства». Но накануне Минск посетил глава СВР РФ Нарышкин, а после визита в Беларуси побывал министр обороны РФ Шойгу. О чем свидетельствует постоянное «сопровождение» Лукашенко российскими чиновниками?

– Нет ничего удивительного ни в первом, ни во втором случаях. Знаете, когда мошенники проворачивают аферу, то они обхаживают свою жертву со всех сторон. Ситуация вокруг Лукашенко сложилась именно такая: у меня нет сомнения, что господин Нарышкин привозил в Минск версию о польском стремлении захватить Беларусь и потрясал там какими-то «документами»; не имею ни малейшего сомнения, что Лукашенко и Шойгу говорили про тактическое ядерное оружие. Понятное дело, Первый обещает все что угодно: он уже находится не просто на коротком поводку Кремля, этот поводок по очереди держат разные российские випы.

– Переговоры с Путиным – обязательный пунктик каждого визита из Минска. Публично говорилось про успехи «союзного строительства», но главной темой дебатов, как предполагается, стало размещение российского ядерного оружия в Беларуси. А ваша версия темы очередной встречи?

– Думаю, визит в Москву носил ритуальный характер: ведь делегация полетела туда после продолжительного «обращения к белорусскому народу и парламенту», в котором была угроза управлять ядерным оружием вместе с Кремлем. Но это абсолютная ложь, потому что, во-первых, система дублирования абсолютно невыгодна России, никто не собирается давать Минску дополнительные инструменты влияния, позволяющие вырваться из-под российской опеки, или попытаться, паче чаяния первопрестольной, начать собственную игру. А во-вторых, усиление Лукашенко не входит в перечень оперативных задач последней: зачем ей сильный Лукашенко? Ему нужен только слабый.

Дипломатический статус белорусско-украинских отношений следовало бы понизить

– Как российское ТЯО в Беларуси повлияет на войну в Украине и на отношения с Украиной?

– Еще в сентябре прошлого года украинские генералы Залужный и Забродский обнародовали свой сценарий боевых действий в 2023 году. Они акцентировали внимание на том, что даже тактический ядерный удар не изменит волю Украины в ее стремлении восстанавливать свою территориальную целостность. На самом деле, ТЯО на территории Беларуси направлено прежде всего против Польши, Литвы и Латвии – стран НАТО, которые соответствующим образом должны реагировать на подобную активность. Я думаю, Польша активизирует разговор о размещении на своей территории американского тактического ядерного оружия, тем более в преддверии парламентских выборов. Другое дело, что администрация Байдена может на это не пойти.

Но отношения с Украиной все это определенно не улучшит. Пока не вижу готовности Киева разорвать дипломатические отношения с Минском, я уже неоднократно называл причины, по которым украинский посол до сих пор находится там. Но понизить статус двусторонних отношений имело бы смысл, тем более, белорусского посольства в Киеве нет уже добрый год.

Украина должна реагировать на сближение Беларуси и России на ядерной почве абсолютно ассиметрично, через запуск механизмов Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина), который создавался в 2020 году, чтобы давать ответы на вызовы региональной безопасности. Второе направление – диалог с белорусскими демократическими силами: полагаю, наступило время четко сказать, что с Лукашенко у официального Киева больше никогда не будет хороших доверительных отношений, следует вести диалог с широким спектром тех сил, которые оппонируют Лукашенко.

У Минска не осталось возможности уклониться от создания ядерного «союзного государства»

– Россия берет Беларусь под свой ядерный зонтик, белорусская власть втягивает страну в полноценную войну. Насколько реалистичным вам представляется такой «бартер»?

– Не верю в него. Я вижу, скорее, другой вариант: Лукашенко будет размещать тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, но при этом беларусские парни не начнут воевать в Украине. Только такой вариант он сможет продать белорусскому народу даже в условиях мощного полицейского режима. Мне кажется, возможностей для маневра у правителя очень мало. Он оказался в такой ситуации, когда не осталось возможностей избежать создания ядерного союзного государства – без его решения, без маневров и политического голосования. Лукашенко в этом плане потерял все, что мог, а его слова о том, что «любимую не отдают», оказались пустышкой: он фактически превратил Беларусь в заложницу ответного или превентивного удара, и это не самая приятная перспектива для граждан Беларуси.

– Руководитель белорусского МИД в Венгрии предложил объявить о прекращении огня в Украине. Ваша реакция?

– Беларусь не первый раз оказывается в кильватере российской внешней политики. Инициатива прекращения огня является продолжением так называемого «послания» – ничего нового в том нет. Думаю, и белорусский МИД ничего нового не услышит в ответ: эта инициатива будет проигнорирована Киевом по абсолютно очевидным причинам.

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