Настал момент: Буданов предрек крах Российской Федерации

Настал момент: Буданов предрек крах Российской Федерации2
- 14.04.2023, 9:34
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Кремль оказался на пороге «сейсмических изменений».
Россия оказалась на пороге «сейсмических изменений», которые приведут не только к завершению войны против Украины, но также к распаду самой РФ. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью каналу ABC News.
«Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны», — прокомментировал он будущее Российской Федерации.
При этом Буданов выразил уверенность, что Украина вернет контроль над Крымом, а также высмеял ядерные угрозы Кремля и провальное зимнее наступление россиян, обернувшееся огромными потерями без существенных успехов.