закрыть
14 апреля 2023, пятница, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Настал момент: Буданов предрек крах Российской Федерации

2
  • 14.04.2023, 9:34
  • 6,354
Настал момент: Буданов предрек крах Российской Федерации

Кремль оказался на пороге «сейсмических изменений».

Россия оказалась на пороге «сейсмических изменений», которые приведут не только к завершению войны против Украины, но также к распаду самой РФ. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью каналу ABC News.

«Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны», — прокомментировал он будущее Российской Федерации.

При этом Буданов выразил уверенность, что Украина вернет контроль над Крымом, а также высмеял ядерные угрозы Кремля и провальное зимнее наступление россиян, обернувшееся огромными потерями без существенных успехов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип