«Я впервые такое увидел: башня улетела на 70 метров» 5 14.04.2023, 9:48

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Боец ВСУ рассказал, как подбил из Javelin «модернизированный» российский танк.

Украинский воин с позывным «Кузьма» работает с противотанковым ракетным комплексом Javelin и уничтожает вражескую технику в Донецкой области. Боец рассказал, как именно ему это удается.

Интервью с защитником опубликовал журналист Юрий Бутусов. В ролике «Кузьма» сообщил, что испытал огромный всплеск эмоций, когда впервые уничтожил танк россиян. После этого мотивация взрывать технику оккупантов только возросла.

«Это был Т-72Б3 2017 года модернизации, он «кошмарил» одну из угольных шахт, на которой засели наши ребята, они ее до сих пор держат, неподалеку от Марьинки. От него ничего не осталось. Башня улетела за посадку, метрах в 70, а от танка, я впервые такое увидел, видимо он был полон БК, потому что от танка осталось два впечатанных в землю трака, а корпус просто разлетелся на молекулы», — рассказал «Кузьма».

Сейчас на счету воина 3 танка, 2 БМП и 1 МТЛБ. Еще одна боевая машина пехоты рашистов каким-то чудом пережила попадание из Javelin и смогла уехать. По словам бойца, после каждой уничтоженной машины он чувствует облегчение, ведь это помогает сохранить жизни украинских защитников на определенной позиции.

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