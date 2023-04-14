Лукашисты устроили «хапун» в Пружанах и Пинске 7 14.04.2023, 9:51

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Стало известно о результатах «рейдов».

В Пинске и Пружанах прошли рейды силовиков.

Как сообщили в правозащитном центре «Весна», в Пружанах были задержаны около 20 человек. У них проводили обыски, проверяли телефоны, записывали видеоролики с их участием. Большинство задержанных в итоге отпустили домой, но некоторых оставили в ИВС до суда.

В Пинске силовики приходят к тем, кто был привлечен к административной ответственности в 2020 году. С людьми проводят «профилактические беседы», осматривают квартиры, а также предлагают показать телефон.

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