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Лукашисты устроили «хапун» в Пружанах и Пинске

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  • 14.04.2023, 9:51
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Лукашисты устроили «хапун» в Пружанах и Пинске

Стало известно о результатах «рейдов».

В Пинске и Пружанах прошли рейды силовиков.

Как сообщили в правозащитном центре «Весна», в Пружанах были задержаны около 20 человек. У них проводили обыски, проверяли телефоны, записывали видеоролики с их участием. Большинство задержанных в итоге отпустили домой, но некоторых оставили в ИВС до суда.

В Пинске силовики приходят к тем, кто был привлечен к административной ответственности в 2020 году. С людьми проводят «профилактические беседы», осматривают квартиры, а также предлагают показать телефон.

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