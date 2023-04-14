Путин сделал из флота РФ посмешище 10 Телеграм-канал «СерпомПо»

14.04.2023, 9:59

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Флот на Черном море стал пограничной флотилией.

Просто две новости.

«Вторая армия мира» добросила-таки до фронта, как рапортуют Z-каналы, танковые «консервы» Т-55, выпущенные в 1958-1979 гг. Ждём легендарные Т-34, которые «смогут повторить» и распугать всех «нацистов».

Вторая армия НАТО принимает на вооружение первый в мире авианосец беспилотных летательных аппаратов (UAV/UAS) - TCG ANADOLU, многоцелевой десантный корабль (LHD) ВМС Турции.

Вывод: Путин сделал из российской армии вторую армию в Украине (после ВСУ). Из флота РФ - посмешище: несколько раз поломал единственный авианосущий крейсер «Адмирал Кузнецов», утопил флагман ЧФР крейсер «Москва», превратив флот на Черном море в пограничную флотилию, которая теперь боится отходить далеко от портов. Проиграл туркам в Ливии и Сирии. Сдал союзника Армению вместе с Карабахом, после чего ОДКБ «обнулилось», а Ереван инициировал военные учения с США и НАТО. Начал СВО, чтобы «не допустить расширения НАТО», а увеличил границу РФ с ним на 1270 км после вступления в Альянс Финляндии. Всех переиграл.

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