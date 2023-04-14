Видеофакт: Соловьев переобулся в воздухе и стал «проамериканским» 3 14.04.2023, 10:11

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Украинский нардеп высмеял неожиданную «перемену» российского пропагандиста.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал о том, как Владимир Соловьев начал цитировать публикации из западных СМИ россиянам в эфире своего шоу.

«Рупор Кремля» озвучил своим зрителям версию Washington Post случившегося в Пентагоне. Интересно другое: с какой целью российский пропагандист доносит до граждан РФ авторитетное мнение главного «врага» России — американцев.

Народный депутат Украины рассказал об отсутствии логики у пропагандиста Соловьева, который сперва призывает отвергнуть все западное, а затем сам озвучивает информацию из американских ресурсов: «Я думаю, что мы еще больше об этом узнаем в будущем. Это вот такой источник этой информации по состоянию на эту минуту. Там, кстати, уже Соловьев сидит и цитирует Washington Post. То рассказывает, что не надо смотреть западные СМИ, то сидит и цитирует Washington Post».

После этого идет отрывок из видео, где Соловьев признает, что американской прессе стоит верить, цитируя дословно публикацию о причинах утечки информации из Пентагона: «Washington Post приводит детали, касающиеся того, кто мог слить эти секретные документы. Вот что пишет РИА «Новости» США».

Также Алексей Гончаренко напомнил, каким образом Украину касается слив информации из Пентагона, что так активно сейчас обсуждает весь цивилизованный мир: «Какая там информация? Там достаточно много информации, но что интересно для нас — это информация об Украине, в целом ситуация на Донбассе, о возможностях нашего ПВО и прочее. Датируется февралем, то есть нельзя сказать, что это самая свежая информация».

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