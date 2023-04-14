Как белорусские водители выкручиваются на фоне дефицита 14.04.2023, 10:18

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Многие столкнулись с контрафактом.

В последнее время белорусский рынок покинули многие известные бренды. В итоге потребителям, привыкшим к определенной марке масла, приходится искать альтернативу. Abw.by cпросил у читателей и подписчиков в соцсетях, какое масло они заливали в свои автомобили раньше и какое используют сейчас.

Ограниченный ассортимент и возможный контрафакт

В сложившихся реалиях намного проще жить владельцам автомобилей не первой свежести с атмосферными бензиновыми моторами или старыми турбодизелями, лишенными всего того, из-за чего к маслам предъявляются повышенные требования. Для таких машин ассортимент смазочных материалов по-прежнему весьма обширен. А вот в случае обладания современным авто иногда приходится выбирать из крайне ограниченного количества предложений, отвечающих соответствующим допускам автопроизводителя.

Ситуация осложняется присутствием на рынке контрафакта, который был и раньше. Одни не задумываются о его существовании и покупают масло известных брендов, но неизвестного происхождения на рынке. Другие, осознавая возможность нарваться на подделку, вынуждены искать проверенных поставщиков или переходить на продукцию иных брендов, в том числе российских. Хотя к маслу из соседней страны некоторые до сих пор относятся с определенной долей скепсиса.

Своим опытом поделился и журналист abw.by Андрей Ахрем:

- Пару слов о том, какое масло использую я. Во время эксплуатации Scenic постоянно обслуживал его в одном и том же сервисе, где заливали корейское масло из бочек, сначала Zic, потом Kixx. Меня этот расклад и отсутствие необходимости что-либо покупать и привозить с собой полностью устраивали.

Увы, ребята обслуживают исключительно Renault, поэтому после покупки «Фокуса» пришлось искать новое место для проведения масляного сервиса. В итоге этим местом стала одна из ближайших к дому СТО, ведь, по сути, нет большой разницы, где менять масло и фильтры. Тем более что фильтры по запросу заказывает мастер автосервиса. Остается только купить масло. И мой выбор – Lukoil.

Во-первых, вероятность нарваться на контрафакт минимальна, а при покупке на АЗС этой же компании – околонулевая в принципе. Во-вторых, сочетание цены и качества. «Лукойл» заметно дешевле других масел известных брендов, оставшихся на рынке, у которых есть нужный допуск. При этом, если верить тестам, выложенным на Oil-Club, а не верить им у меня оснований нет, российские масла ведущих производителей не уступают в качестве импортным, а некоторые из них даже превосходят.

«Q8 заливал – пропало. Перешел на XADO – тоже пропало»

«Я уже 5 лет заливаю G-Energy, никаких нареканий. Лучше, чем искать оригинальный Elf», – пишет один из подписчиков нашей группы ВКонтакте. Впрочем, в той же переписке есть и альтернативное мнение: «Лет 8 назад решил перестать покупать масло Comma, потому что для студента дороговато. На масле «Газпромнефть» через пару тысяч стуканул движок. Может, он и так стуканул бы, но газпромовское и даром с тех пор не нужно». Подозреваем, что дело было все-таки не в масле.

Еще один подписчик рассматривает масло из РФ в качестве варианта на ближайшие замены: «Q8 заливал – пропало. Перешел на XADO – тоже пропало. Хорошо, что взял с запасом, еще на одну замену есть. Думаю на «Лукойл» переходить, допуск 505.01 надо». А автор следующего комментария уже определился с альтернативой российскому маслу, которое успел попробовать: «Ездил на «Титане», потом он стал совсем неподъемным, по дешевке еще успел «Лукойл» ухватить. Выкатал и сейчас ухожу на проверенное на других авто масло от Kroon Oil». Что же, неплохой вариант.

«Раньше всегда гнался за хорошим маслом в авто, но после одного случая пересмотрел свое мнение. Сейчас лью «Газпромнефть» – за 70 тысяч пробега вопросов нет. Авто – Mercedes А-class, 1.6 бензин», – пишет еще один наш подписчик ВКонтакте.

«Вместо VAG заливаю «Газпромнефть» итальянскую», «Вместо Shell стал лить «Газпромнефть» и Lukoil», – несколько подобных комментариев прислали и в Instagram.

Интересно, что аудитория ВКонтакте заметно более лояльна к российским маслам, нежели подписчики нашего Instagram, многие из которых пишут о том, что не собираются отказываться от масла импортных брендов.

«Вместо Elf начали использовать Total, а вот Castrol заменили Comma», «Использую Shell Helix Ultra 5W-30 ECTC3, тянут из Европы, качество отличное», «Стал лить Titan из-за границы», «Покупаю Shell за пределами Беларуси», «После статей про поддельные масла покупаю Castrol только за границей», «Лью оригинал Honda из Китая, но много кто из клуба использует Lukoil» – таких сообщений пришло много.

«Год назад приобрел автомобиль Opel Astra K 2018 года выпуска, дизель, 136 лошадиных сил. По допуску шло моторное масло GM 0W-30, однако последний год меняли уже масло GM 0W-20. Встал вопрос, какое масло заливать мне. Заказал GM 0W-20, поменял. Спустя полгода при очередном ТО такого масла в продаже уже не было, но и искать другое не хотелось, поэтому заказал, и мне привезли из Европы», – пишет подписчик ВКонтакте.

И лишь один подписчик в Instagram написал о том, что сталкивался с поддельным маслом: «Ездил на Shell, попал на контрафакт. Сейчас на Divinol перешел».

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