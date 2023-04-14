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Утечка документов в США: стало известно, чем занимался подозреваемый в «сливе» летчик

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  • 14.04.2023, 10:22
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Утечка документов в США: стало известно, чем занимался подозреваемый в «сливе» летчик

Раскрыт послужной список арестованного Джека Тейшейры .

Американский летчик 1-го класса Джек Тейшейра, которого арестовало Федеральное бюро расследований по подозрению в утечке секретных данных Пентагона, отвечал за работу коммуникационной сети ВВС США.

Как пишет CNN, соответствующую информацию о Тейшейре обнародовали в Национальной гвардии ВВС США. 21-летний мужчина был военнослужащим Воздушных сил Национальной гвардии США в штате Массачусетс. Он приступил к службе в сентябре 2019 года.

По официальным данным, он служил на должности специалиста кибертранспортных систем. Эти специалисты должны убедиться, что глобальная сеть коммуникаций службы работает исправно.

«Звание летчика 1-го класса – это третье воинское звание, которое получает летчик. Согласно его послужному списку, Тейшейра получил одну медаль за заслуги перед ВВС, что является относительно стандартной медалью для летчиков того возраста и звания», – пишет издание.

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