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У Леди Гаги появилась должность в Белом доме

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  • 14.04.2023, 10:39
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У Леди Гаги появилась должность в Белом доме

Что будет входить в ее обязанности?

Президент США Джо Байден назначил американскую певицу, автора песен, продюсера, дизайнера и актрису Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам.

Информация была опубликована на сайте Белого дома 13 апреля.

«Президент Байден объявил о своем намерении назначить сопредседателями следующих лиц в президентский комитет по искусству и гуманитарным наукам: Брюс Коэн, Леди Гага», – говорится в сообщении пресс-службы президента США.

Также на сайте есть биография певицы. 37-летняя Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий «Грэмми» и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории. Она активно участвует в благотворительности и общественных кампаниях.

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