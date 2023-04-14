У Леди Гаги появилась должность в Белом доме 1 14.04.2023, 10:39

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Что будет входить в ее обязанности?

Президент США Джо Байден назначил американскую певицу, автора песен, продюсера, дизайнера и актрису Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам.

Информация была опубликована на сайте Белого дома 13 апреля.

«Президент Байден объявил о своем намерении назначить сопредседателями следующих лиц в президентский комитет по искусству и гуманитарным наукам: Брюс Коэн, Леди Гага», – говорится в сообщении пресс-службы президента США.

Также на сайте есть биография певицы. 37-летняя Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий «Грэмми» и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории. Она активно участвует в благотворительности и общественных кампаниях.

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