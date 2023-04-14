Гиркина проверят после доноса россиянки «в погонах» 2 14.04.2023, 10:45

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Диверсантом заинтересовались следователи Санкт-Петербурга.

Террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) потребовали проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Заниматься этим придется следственным органам Санкт-Петербурга, пишет Mash со ссылкой на «женщину Татьяну из Новосибирска», которая подала соответствующий запрос в правоохранительные органы.

По версии россиянки, Гиркин якобы живет в Петербурге, поэтому проверку слов террориста поручили сотрудникам правоохранительных органов этого города.

«Татьяна» подтвердила, что у нее есть вопросы к Стрелкову, но дальше общаться отказалась, завершив беседу загадочной фразой: «Зачем мне говорить с журналистами, я сама при погонах».

Отмечается, что на днях Гиркин сообщил в своем телеграме, что аккаунт с его стримами заблокировали админы YouTube.

Отдельно российские пропагандисты пишут, что московское МВД РФ также проверит Игоря Гиркина-Стрелкова на предмет дискредитации ВС РФ. По мнению обвинителей, 20 марта он выложил ролик, где оскорблял власть, советовал молчать, а не оправдываться и обвинил руководство страны в том, что военные действия не начались в 2014 году. Когда, с его слов, от Харькова до Одессы можно было дойти практически без единого выстрела.

Также неизвестные просят повнимательней присмотреться к «Клубу рассерженных патриотов» и проверить на мошенничество. Якобы Гиркин вместе с женой получал пожертвования на нужды войны, но о них никак не отчитывался, поэтому деньги могли идти куда угодно.

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