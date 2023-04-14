Во сколько белорусам обойдется автобусный тур на море в Грецию или Грузию? 14.04.2023, 10:44

1,452

Названы актуальные цены отдыха на море в этом году.

В минском Дворце спорта начала работу туристическая выставка, где рассказывают про различные варианты проведения отпуска.

В круиз по Полесью

На выставке, конечно же, много предложений по отдыху в белорусских санаториях, где предлагается и лечение. Для молодежи есть варианты различных походов и сплавов, автобусных экскурсий, пишет «Комсомолка».

На таких выставках всегда можно увидеть что-то неожиданное. Белорусы привыкли, что можно съездить на озера или в санаторий. А в речной круиз?! Одна из фирм предлагает восьмидневные круизы по белорусскому Полесью на теплоходе. Путешествие организовано по системе «все включено». Например, тур «Очарование Полесья-1» проходит по маршруту от Бреста до Мозыря. Круизы организуются с 29 апреля по 30 октября. Стоимость на одного человека от 1700 белорусских рублей).

Представлены на выставке и туры в Узбекистан. Например, одна из турфирм предлагает групповые туры по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара-Ташкент. Из Минска – на самолете, а там – переезды на скоростном поезде и проживание в гостиницах 4-5 звезд. Такой семидневный тур на человека стоит около 1400 долларов (без стоимости перелета). Но путевка может быть и почти в три раза дешевле, если путешествовать по Узбекистану на автобусе и жить в отелях менее звездных.

Автобусные туры с отдыхом на море в Греции и Грузии

Для тех, кто хочет отдохнуть в Европе, есть различные варианты, но их реализации упирается в визовый вопрос: есть ли у вас виза, а если нет, то куда ее можно получить без проблем.

Например, зовут в Грецию. Стоимость тура 490 евро плюс 250 белорусских рублей туристическая услуга. За визу придется отдать еще 250 рублей. За эти деньги предлагают 14-дневный тур на автобусе по маршруту Минск – Будапешт - Эгейское море – Эгер - Минск. Из этих двух недель – 7 ночей на море. В стоимость включены завтраки и ночлеги в отеле.

На автобусе можно отправится из Минска в Грузию. Туда виза не нужна. Из 15 дней в туре, на море вы будете 9 дней. А по дороге еще проведете время в Тбилиси. Стоит это удовольствие 370-450 долларов (зависит от месяца). Плюс 250 рублей туруслуга. В стоимость включены завтраки и экскурсионный пакет.

На выставке можно проработать маршруты в разные страны мира, например, в Палестину или Пакистан.

Хотите – отправляйтесь на лайнере по Средиземному морю. 7 ночей со стоянками в Генуе, Палермо и других городах – от 1300 евро, Норвежские фьорды – от 2000 евро, воды Японии и Южной Кореи – от 1900 евро и т.д. Но в стоимость не включен авиаперелет, экскурсии визы, трансферы и этим список не исчерпывается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».