Сколько куличей и яиц можно съесть на Пасху, чтобы не навредить здоровью 14.04.2023, 10:53

Диетологи поделились секретами, как хорошо себя чувствовать во время праздника.

О пользе и вреде яиц диетологи спорят до сих пор: одни считают их идеальным продуктом для здорового рациона, благодаря высокому содержанию белка и полезным жирам. Другие уверены, что яйца могут повысить уровень холестерина, который провоцирует болезни сердечно-сосудистой системы. Но отказаться от яркого, такого нарядного яйца за Пасхальным обедом очень сложно. Впрочем, важно знать меру даже во время праздника, пишет intex-press.by.

Сколько можно съесть яиц на праздник

Диетологи считают, что норма яиц, которую можно съесть без вреда для организма, — два в день. Это количество безопасно для здорового человека, а тем, кто страдает от болезней желудка и печени, стоит ограничиться 4—5 яйцами в неделю.

И все же во время праздника можно сделать небольшое исключение, специалисты считают, что три яйца не повредят организму. При этом они могут вызвать тяжесть в животе и метеоризм, поэтому лучше распределить яйца и есть их в течение дня.

Можно прибегнуть к лайфхаку и вместо куриных яиц покрасить перепелиные, они полезнее, да и съедите вы их меньше.

Куличи

В отличие от яиц, кулич точно не относится к полезным блюдам: эта выпечка очень калорийна. Чтобы не спровоцировать тяжесть, метеоризм, боль в животе, пасхальный десерт нужно есть в весьма ограниченном количестве. Особенно опасно увлечься куличами, если вы соблюдали пост — сливочное масло, яйцо, молоко в тесте могут привести к серьезным проблемам с ЖКТ после долгого воздержания от продуктов животного происхождения.

Поэтому постарайтесь съесть не больше 150—200 грамм кулича в течение дня. Пусть основная порция придется на утро, а небольшую оставьте на вечер.

Творожная пасха

Это более полезный десерт, однако и он крайне калориен, ведь готовится на жирном твороге с использованием сливок. Поэтому норма составляет столько же, сколько и в случае кулича — 150 грамм. Десерт съешьте в первой половине дня, иначе он вызовет изжогу и вздутие.

Помните, что Пасха длится целую неделю, поэтому не старайтесь попробовать все вкусности в один день. Понемногу балуйте себя в течение недели, так ваш желудок будет в порядке.

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