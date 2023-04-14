«Ребята все поняли и исправили за свой счет» 14.04.2023, 10:59

Белорусы рассказали, как перфекционизм помогает им в жизни.

Быть перфекционистом — это дар или проклятье? А жить с таким человеком — это ежедневное мучение или возможность создать вокруг себя совершенный мир? Пока британские ученые до конца не разобрались с этим феноменом, журналисты onliner.by попробовали сделать это за них. Портал рассказал истории людей, для которых стремление к безупречности во всем, от работы до быта, — всего лишь рутина (и не всегда приятная).

Жизнь перфекциониста — это… когда даже соседи соблюдают чистоту

Пожалуй, минчанку Ольгу можно назвать убежденной перфекционисткой. Эта особенность проявляется у нее в постоянном стремлении к идеальному порядку: все вещи должны быть разложены по своим местам, а вокруг — царить кристальная чистота. Пол, окна, зеркала, сантехника, рабочий стол… Малейшее пятнышко или намек на беспорядок вызывают у героини панику: не успокоится, пока все не исправит.

Подобные замашки появились у нее еще в детстве. Она очень любила собак, и родители согласились купить ей афганскую борзую только с одним условием: животное не должно приносить дискомфорт другим членам семьи. Так девочка с 12 лет стала следить за порядком в доме.

— Второй урок, который мне преподал отец, был, когда я первый раз попыталась помыть посуду. Он показал мне шкаф с тарелками и пожурил, что они стоят не «по росту», а в хаотичном порядке. Тогда я поняла, что что-то недоделала — это был удар по самолюбию. Впредь я старалась не допускать таких оплошностей, — говорит Ольга.

Дальше перфекционизм перекинулся и на другие сферы жизни: например, в школе она всегда была отличницей. Со временем в ее системе координат появились такие категории, как «идеально», «ровно», «красиво». И девушка старалась подстраивать под них окружающее пространство.

— Я не считаю свою дотошность проблемой: она может быть таковой только для нерях. Я же обратила ее в достоинство. Заодно приучила родных быть аккуратными. Мне кажется, что оставлять после себя бардак, разбрасывать одежду — это неуважение к другим. А когда твои близкие знают, что ты не будешь оставлять у них под носом свои носки и колготки и после тебя всегда чистая раковина, они делают то же самое.

Правда, так было не всегда. Поначалу женщина прибегала к довольно жестким мерам.

— Грязная посуда, духовка и плита — моя боль. Домочадцы загаживают их при готовке, а потом я все оттираю, потому что это не дает мне покоя. Порой перекладываю уборку на семью, но при этом ставлю сроки: не уберете все к моему приходу — будут последствия. Один раз выбросила в мусоропровод немытую посуду, дважды — валяющийся на кровати свитер и кофты, которые лишь бы как запихнули в шкаф. Это решило проблемы даже с детьми — с тех пор в квартире нигде не валяются игрушки, нет испачканных стен. Все мои знают: перфекциониста лучше не доводить — себе хуже выйдет. Так что конфликтов у нас практически не бывает.

Генеральную уборку Ольга затевает раз в неделю. Тратит на нее 2—3 часа (а ведь в доме живут два песика — чау-чау и йорк). Раньше наведение порядка занимало у нее все выходные — с утра до поздней ночи. Потом белоруска стала сокращать время на уборку, делегировав задачи остальным членам семьи и упростив некоторые процессы.

— Приобрела помощника — пароочиститель — и, о боги, он меня спас! Вычистить кухню, ванную, туалет, прихожую и лоджию можно очень быстро, причем без дезинфицирующих средств. Теперь хочу приобрести роботов для мойки пола и окон (нет ничего более прекрасного, чем наблюдать за тем, как кто-то делает это за тебя). В остальном пользуюсь банальными инструментами — шваброй, махровыми тряпками, пылесосом (у меня особые требования к щетке, она должна тщательно проходиться по ковру, чтобы убирать всю собачью шерсть).

Но одна специфическая вещь в арсенале героини все же имеется — это противомикробные средства. Покупает их в обыкновенной аптеке.

— Обрабатываю ими ручки, выключатели, пульт, телефон… Если бутылочка не будет стоять перед глазами (строго в определенном месте!), мне не будет покоя.

Стремление к совершенной чистоте распространяется не только на собственное жилье, но и на весь дом.

— Я сама не гажу и выношу мозг всем, кто это делает: выбрасывает мусор из окна, плюет в лифте и т. д. Дворники тоже регулярно получают от меня приветы в виде заявок в службу 115. Жильцы замечают, что до моего этажа ступеньки чистые, все идеально, а дальше — кромешный ужас. Причем свою лестничную клетку я периодически мою сама. У меня даже специальная тряпка и швабра для этого имеются. Добавляю в воду хозяйственное мыло, порошок, белизну — и за дело! Правда, остался один затык: хочу косметический ремонт на этаже. Наверное, придется за свой счет все организовывать: уж очень давно мечтаю о красоте вокруг себя. Может, потом и соседи подтянутся. Кстати, грязнуль на этаже приучила к порядку еще лет 10 назад. Они оставляли разный хлам возле мусоропровода, из-за чего у нас завелись тараканы. Всех собрала и жестко предупредила: или соблюдаете чистоту, или мусоропровод заварят. А когда швырнула пакет с отходами на дверь соседке, все поняли: со мной шутки плохи. Больше не разводили бардак. У нас даже график дежурств: жильцы каждой квартиры по очереди драят лестничную площадку.

Педантичность Ольги проявляется и в уходе за домашними питомцами: она сама их моет, вычесывает (да так, чтобы волосок к волоску!) и стрижет. А из собачьей шерсти она формирует пряжу.

— Когда пряду идеальные ниточки, получаю стопроцентное удовлетворение. Меня это очень успокаивает, особенно если на чем-то зацикливаюсь. Так я переключаю свое внимание — посижу с прялкой и кардером, и решение той или иной проблемы появляется само собой. При этом я уважаю родных: разбросанной по углам пыли и волос нет от слова совсем.

С ремонтом тоже не все так просто. Подбирает материалы Ольга весьма щепетильно, да еще и сэкономить старается. Строители — отдельная тема: с ними ей порой приходится воевать.

— 8 лет назад делали в новой квартире потолки из гипсокартона. Рабочие просверлили 127 дырок за пределами направляющих. У меня зародились сомнения, так что я изучила технологию, взобралась на 12-сантиметровых шпильках на табуретку и пересчитала все лишние отверстия в комнате на 25 кв. м. Ребята поняли: эта блондинка в шубе далеко не дура, и все исправили за свой счет. Сейчас решила притормозить свои заскоки: недавно простила бригаде пару ляпов, с которыми можно спокойно жить, взамен на то, что они делали все очень быстро и не дергали меня лишний раз.

А вот в работе перфекционизм героине очень помогает. Она по профессии маркетолог и к любому заказу относится со всей серьезностью: мимо ее цепких глаз не проскочит ни один «косяк».

— Буду переделывать все до тех пор, пока самой не понравится, а мне угодить крайне сложно. Но если я останусь довольна, то зайдет любому потребителю.

Хоть Ольга и смирилась со своей особенностью и даже обратила ее в достоинство, кое-что она все же считает «причудами».

— Я никого не подпускаю к готовке оливье. Мне просто необходимо нарезать идеально ровные и одинаковые кубики. Для меня это такое наслаждение. Но не дай бог на Новый год кто-то прикоснется к ингредиентам вместо меня — спущу в мусоропровод. Так что на праздник домочадцы отдыхают, — признается собеседница. — Еще одна странность: не могу смотреть на черный провод от телевизора над комодом, который портит идеально белую зону. Чтобы не изводить себя, поставила большую статуэтку ангела, чтобы хоть как-то прикрыть это недоразумение. Мозг успокоился.

Жизнь с перфекционистом — это… когда он ставит в посудомойку чистые тарелки

А вот Оксане повезло выйти замуж за перфекциониста. Познакомились еще в студенческие годы, встречались 6 лет, а после поженились. Недопонимания начались после свадьбы, когда девушка переехала к своему супругу, и стали особенно заметны с рождением первого ребенка.

— Я могу весь день драить квартиру, но мой муж, вернувшись с работы, недовольно пробурчит, что повсюду бардак, — рассказывает девушка. — Ну а первый серьезный конфликт случился из-за посуды: он считает, что я как-то не так ее мою, вытираю… При этом не может объяснить, как правильно. Якобы он делает все идеально, а я нет. Однажды я психанула и сказала: «Не нравится — занимайся этим сам». С тех пор к чашкам и тарелкам я не притрагиваюсь.

Правда, мужчину такой поворот не особо обрадовал: он периодически жаловался, что не может справляться со всем в одиночку (но к своей обители жену все равно не подпускал). Чтобы облегчить его участь, Оксана приобрела посудомойку. Но даже это не помогло: теперь супруг ставит в машину чистые кружки и прочее. Уверяет, что так и надо.

— За стирку тоже отвечает он: по его мнению, я неверно развешиваю белье. Я попыталась понять, в чем разница: я располагаю вещи вертикально, а он горизонтально. Попробовала повторить — не получилось. Старалась-старалась, а в итоге меня все равно раскритиковали. Было обидно.

Пылесосит минчанин тоже сам, причем ежедневно. Все потому, что жена как-то не так держит аппарат.

— Иногда я думаю, может, он тем самым успокаивает нервы после работы: там он никогда не сидит на месте, постоянно о чем-то с кем-то договаривается. А монотонный физический труд его расслабляет…

К сожалению, абсолютной стерильности добиться не получается. Во-первых, дети упорно сопротивляются прихотям отца и устраивают в своих комнатах настоящих хаос. Во-вторых, у самой Оксаны много разных хобби, поэтому по всей жилплощади в рандомном порядке лежит куча вещей.

— Генеральная уборка обычно на мне: мою окна, вытираю везде пыль и т. д. Но если мы уезжаем на дачу, муж подрывается в самый последний момент и начинает вылизывать всю квартиру. Не может выйти из нее, пока не наведет порядок. Говорит, что хочет возвращаться в чистоту. Из-за этого бзика мы частенько опаздываем, но на диалог человек все равно не идет.

Конфликты происходят и по мелким поводам. Недавно девушка полезла в один из ящиков и случайно столкнула мерный стаканчик. Так он и остался лежать на полке, пока это не заметил муж. Устроил скандал. Стаканчик вернулся в прежнее положение.

В каких еще областях прослеживается его перфекционизм? Например, в ремонте. Если муж клеит обои, полотна должны быть ровными, а стыки незаметными. Иначе он может все сорвать и начать заново.

— На даче он может копать одну грядку весь день, я то же самое могу выполнить за три часа. Результат, на мой взгляд, один и тот же, но супруг уверен: у него все получилось идеально, а у меня нет.

Порой Оксана намекает своему благоверному, что его заскоки не совсем нормальны, но со многим уже смирилась. Ведь любовь, как мы знаем, творит чудеса.

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