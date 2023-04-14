В оккупированном Крыму происходит массовая эвакуация из школ

В оккупированном Крыму происходит массовая эвакуация из школ1
- 14.04.2023, 10:56
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Что случилось?
Во временно оккупированном Крыму сегодня, 14 апреля, объявили эвакуацию из школ. Причиной тому якобы стало сообщение о «минировании».
Об этом сообщает «Крым. Реалии».
В частности, первоначально местные Telegram-каналы сообщили, что эвакуировали школы в Керчи из-за сообщений о минировании.
«Сообщают об эвакуации в 1, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 25 и 26 школах», - пишет издание.
После чего так называемый «советник главы Крыма» Олег Крючков заявил о сообщении о «минировании всех школ».
«В 08:10 по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности», - заявил Крючков.