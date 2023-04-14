ВСУ в Бахмуте деклассируют «элитных» российских десантников 14.04.2023, 11:01

Подкрепления РФ попали под огонь украинских войск.

Украинские военные в Бахмуте Донецкой области продолжают удерживать оборону и уничтожать так называемые элитные войска россиян – десантников, которых перебросили в город для усиления наемников российской ЧВК «Вагнер», признанной международной преступной организацией.

Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 9 апреля в эфире телемарафона, который транслировал канал «Рада».

Он отметил, что появление под Бахмутом российских десантников не меняет ситуацию, и ВСУ продолжают уничтожать врага.

«Они вынуждены усиливаться… Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их «элитность», [как] уже не раз делали это на разных направлениях», – сказал Череватый.

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