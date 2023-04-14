Можно устраивать пикник: в Минске продают квартиры с огромными террасами 5 14.04.2023, 11:24

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Сколько стоит идеальное жилье для летнего сезона?

На рынке загородной недвижимости самый сезон: на улице хорошая погода, некоторые белорусы готовы прикупить домик и провести это лето на природе. Для тех, кто не готов на такие радикальные меры, собрали квартиры в Минске с террасами. Это, конечно, не дача, но устроить пикник здесь тоже можно, пишет realt.by.

Кижеватова, 1А

Стильная двушка с отделкой в Минск Мире. Находится на втором этаже 16-этажного дома 2020 года постройки. Это дом «Нью-Дейли» в квартале «Азия».

В квартире 45,7 «квадрата» общей площади, жилая — 37,7 метра. Одна комната изолирована, вторая объединена с кухней. Здесь панорамные окна в пол с небьющимися стеклопакетами с замками. В квартире нет мебели, но выполнен хороший ремонт. В совмещенном санузле установлена ванна.

Терраса занимает около 20 квадратных метров. Выйти можно из двух комнат. Зимой терраса выглядит так:

Стоимость квартиры — 136 тысяч долларов (2 976 долларов за «квадрат»).

Авиационная, 9

Однушка в Сосновом квартале Новой Боровой. Первый этаж семиэтажного года 2018 года постройки.

В квартире чуть больше 40 квадратных метров. Кухня занимает больше 15 «квадратов». Санузел совмещенный.

Выход на террасу из кухни. Из-за того, что квартира находится на 1 этаже, терраса выглядит практически как собственный двор.

Стоимость квартиры — 90 тысяч долларов (2 190 долларов за «квадрат»).

Левина, 13

Еще один вариант из Минск Мира. Дом «Лос-Анджелес» в квартале «Северная Америка». Второй этаж 25-этажного дома 2021 года постройки.

Общая площадь квартиры — 37,8 «квадрата». В квартире изолированная спальня и гостиная, совмещенная с кухней. Из техники есть холодильник, посудомоечная машина, вытяжка, индукционная варочная панель, духовой шкаф. Мебель выполнена на заказ. Санузел совмещенный, установлена душевая кабина и стиральная машина. Есть гардеробная.

Терраса чуть меньше 19 квадратных метров.

Стоимость квартиры — 79 900 долларов (2 114 долларов за «квадрат»).

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