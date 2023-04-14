«Подойду, обниму, руку в перья опущу — и так хорошо на душе становится» 3 14.04.2023, 11:32

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Как белорус осуществил мечту отца об экзотических птицах.

У Владислава и Ларисы Мизуло на даче в Сморгонском районе три года живут страусы Машка, Хомка и Ден. Хозяин сказал, что птицы были мечтой.

Живность на даче Мизуло держат давно, пишет «Светлы шлях». Но куры, гуси, утки, кролики — для здорового питания, а страусы — для интереса, для души.

— Купил двоих, а третьего — сын на день рождения подарил. Малыши они тогда были совсем — по месяца четыре, а окрас — как у диких свиней, полосатые такие. Все лето вместе с цыплятами в теплице и прожили, — говорит дачник.

О том, что это два самца и самочка, хозяева узнали недавно, потому что до двух лет внешних различий у птиц не было. Сейчас же, если присмотреться к окрасу перьев на шее, то можно понять, что у самцов они с голубоватым отливом.

А еще «парни» издают необычные звуки — похожие на барабанную дробь.

Лариса Якимовна признается, что сразу была не в восторге от этих экзотических гостей в хозяйстве. А теперь так прикипела к ним душой, очень полюбила.

— Подойду, обниму, руку в перья опущу — и так хорошо на душе становится. А как интересно с ними играть, наблюдать за повадками.

— Побегайте, покажите себя! — шутливо командует своим подопечным Владислав Брониславович. И птицы, распушив перья, предстают во всей красе.

Что в меню у большой птицы?

Это теперь у страусов эму прекрасные пенаты и большой выгульный дворик. Хозяин постарался. Правда, забор пришлось два раза делать. Высоту в 1 метр 20 сантиметров птицы брали с разбега. Один страус убежал, носился по дачам, пока не поймали. Теперь сетка в два метра — такая высота птицам не поддается.

Когда тепло, страусы почти все время на улице. Когда душно, им включают воду и делают фонтан, так они «от радости ноги вверх подкидывают, будто летку-енку танцуют», говорит Владислав Мизуло.

Оказывается, хозяева уже угостились яйцом-деликатесом, и людям дали попробовать. Лариса Якимовна делала омлет, а дочка яйцо в салат добавляла. Первое взвесили — полкило. Желток по размеру с хорошее яблоко.

А в этом году вывели страусенка. В конце февраля малыш появился на свет. Положил его Владислав Брониславович в инкубатор для выведения цыплят, отслеживал процесс.

— Слышу, на 57 день — яйцо шевелится, пищит, но проклева нет. Пришлось помочь. Надколол яйцо аккуратненько, а дальше малыш сам все сделал. К вечеру уже даже на улицу вышел, — говорит Мизуло. Внуки назвали страусенка Беби. Пока он дома, но скоро привезут на дачу.

Кормят своих страусов Мизуло, как кур. Хозяин уточняет, что зерно дает не целиком — дробит. Уточняется, что любят страусы и траву: молочай, «американку», листья свеклы, моркови, хрена.

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